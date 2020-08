Pierre Bourgès - 11 août 2020 Tech

La nouvelle trottinette électrique 1S de Xiaomi est déjà en promotion avant même sa sortie. Commandez-la pour 419 euros au lieu de 449 euros et recevez-la à la fin des précommandes, soit dès la semaine prochaine.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a annoncé non pas une remplaçante pour la M365 Pro, mais bien trois. Ces nouvelles trottinettes électriques proposent des performances différentes pour s’adapter à toutes les bourses. La 1S est quant à elle la version milieu de gamme et profite du meilleur rapport qualité/prix des trois grâce à cette promotion.

Proposée à 449 euros initialement, la Xiaomi Electric Scooter 1S est actuellement disponible en précommande chez Darty et à la Fnac pour 419 euros. La trottinette sera livrée à partir du 17 août prochain.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques la Xiaomi Electric Scooter 1S ?

La 1S est le milieu de gamme de cette nouvelle lignée de trottinette et propose peu ou prou des performances équivalentes à la M365. Avec ses 12,5 kg, elle reste dans le poids moyen des trottinettes électriques. Celui-ci est d’ailleurs réparti sur le plancher de l’appareil, lui apportant une très bonne stabilité sur la route.

À sa vitesse maximale de 25 km/h, la Xiaomi 1S propose une autonomie d’environ 30 kilomètres, de quoi suffire pour un aller-retour au travail dans la journée. On retrouve toutes ces informations sur un petit écran LED situé sur la potence pour rester informé pendant que l’on roule.

Est-elle en conformité avec la législation française ?

Comme les versions précédentes, la 1S respecte les lois françaises, on ne peut donc pas dépasser les 25 km/h. En plus, elle est équipée d’un système de freinage avant et arrière pour plus de sécurité. Vous disposerez également d’un feu avant et arrière pour voir et être vu en toute circonstance.

Que faut-il savoir de plus ?

Cette nouvelle trottinette peut se connecter en Bluetooth avec son smartphone. On pourra alors lancer l’application Mi Home disponible sur iOS et Android pour voir la vitesse instantanée ou encore la charge restante par exemple.

Si vous souhaitez retrouver d’autres références, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2020.

