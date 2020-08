Avec les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, Samsung propose des smartphones taillés pour accueillir le Xbox Game Pass, qui sera disponible en streaming sur Android à partir de la mi septembre.

Les rumeurs avaient vu juste. Quand Samsung a présenté les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra à l’occasion d’une conférence diffusée le 5 août, la multinationale a employé plusieurs fois le mot ‘game’ en référence aux fonctionnalités gaming des deux smartphones. Le timing est idéal : à compter du 15 septembre, le Xbox Game Pass de Microsoft fusionnera avec la technologie xCloud pour donner accès à une centaine de jeux vidéo en streaming sur Android.

En insistant sur le gaming, Samsung entend faire des Note 20 et Note 20 Ultra des vitrines pour le Game Pass — ou des petites Xbox que l’on peut transporter partout. Parmi les offres de précommande, il y a même une option qui permet d’obtenir gratuitement une manette, assortie de trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Cette promotion est une preuve que le duo de Note 20 peut servir de Cheval de Troie pour le service de Microsoft, qui entend s’écarter du traditionnel marché des consoles et PC pour toucher plus de monde.

Samsung adore le Game Pass

Si on se fie à la fiche technique des Note 20 et Note 20 Ultra, on peut constater qu’ils sont taillés pour jouer dans d’excellentes conditions. C’est encore plus vrai pour le modèle Ultra, qui s’appuie sur un grand écran AMOLED de 6,9 pouces rafraîchi à 120 Hz et proposant une faible latence tactile ainsi qu’une définition WQHD+. À titre de comparaison, la Switch de Nintendo ne monte pas aussi haut (6,2 pouces). « La gamme Galaxy Note 20 est la configuration pro-gaming qui tient dans votre proche », explique Samsung. La promesse est volontairement grossie, mais on comprend l’idée. Elle est appuyée par deux autres fonctionnalités : un mode gaming intelligent et une optimisation de la connexion Bluetooth. Par ailleurs, la compatibilité 5G pourrait s’avérer précieuse pour profiter du cloud gaming à l’extérieur de chez soi sans aucune crainte d’interruption.

Il sera bien évidemment très facile de relier une manette Xbox au Note 20. Microsoft s’est même rapproché de certains accessoiristes pour aller un peu plus loin : la Kishi de Razer transforme un téléphone en Switch, la MOGA XP5-X Plus de PowerA peut recharger la batterie pendant que l’on joue tandis que celle de 8BitDo est plus facile à transporter avec son format riquiqui. L’existence de ces produits démontre une envie de simplifier l’accès aux jeux vidéo sur mobile.

Côté software, Microsoft et Samsung ont nourri un partenariat exclusif autour du Game Pass. L’application sera disponible sur le Galaxy Store dans une version qui autorisera les utilisateurs à procéder à des achats (DLC, microtransactions). En passant par le Play Store de Google, ce ne sera pas possible.

