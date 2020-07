Pierre Bourgès - 22 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Il y a des jours où il ne vaut mieux pas rater certaines offres. Aujourd'hui, c'est le cas de l'iPhone XS et de l'Apple Watch Series 5 qui sont respectivement bradés à 597 et 315 euros grâce à un code promo sur Rakuten.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’iPhone XS est l’ancien smartphone ultra premium d’Apple. Avec son magnifique design et ses excellentes performances, il reste toujours aussi actuel malgré l’arrivée du 11 Pro. Avec l’Apple Watch Series 5 au poignet, il prend même un coup de jeune. La plus récente des montres d’Apple offre un second écran idéal, surtout avec sa dalle encore plus borderless héritée de la génération 4. Justement, les deux produits profitent d’une très belle réduction.

Avec l’iPhone XS à 597 euros et l’Apple Watch Series 5 à 315, vous pouvez vous offrir le combo pour près de 900 euros sur Rakuten avec le code RAKUTEN15. À sa sortie, cette combinaison aurait couté pas moins de 1 638 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

L’iPhone XS est-il encore actuel ?

S’il n’est pas le dernier de la gamme d’iPhone, il conserve pourtant des performances tout à fait correctes. Sa puce A12 Bionic est toujours surpuissante et n’a pas à rougir face à des smartphones plus récents, puisqu’elle peut encore faire tourner les applications les plus gourmandes de l’App Store sans souci.

En plus, Apple a l’avantage de mettre à jour ses smartphones pendant de nombreuses années. Le XS, qui n’est sorti que l’année dernière, devrait profiter des prochaines versions d’iOS pendant encore une demi-douzaine d’années.

Quelles sont les autres caractéristiques ?

Son écran OLED de 5,8 pouces est le même que celui de l’iPhone 11 Pro et profite d’une excellente calibration. On pourra alors en profiter pour regarder ses séries en déplacement sans manquer de confort. S’il manque en revanche quelque chose sur ce téléphone, c’est un troisième capteur photo. On pourra tout de même se consoler avec un capteur principal et un téléobjectif de 12 mégapixels, déjà excellents.

À quoi va me servir l’Apple Watch Series 5 ?

L’Apple Watch est en quelque sorte le second écran de votre smartphone. Avec cette dernière version, vous profitez d’un design encore plus fin et d’un écran encore plus large, qui s’équipe cette année du mode Always On pour afficher quelque chose en permanence.

En plus de recevoir vos notifications, la montre assure un suivi précis et complet de vos activités et de votre santé avec tous ses capteurs. Avec la prochaine version de WatchOS, elle sera même capable de suivre la qualité de votre sommeil. On profite aussi de certaines fonctionnalités intéressantes comme l’intégration d’Apple Pay pour payer sans contact. Une alternative plutôt pratique dans ce contexte de crise sanitaire.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Ulrich Rozier pour Numerama Signaler une erreur dans le texte