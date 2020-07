Bouygues Telecom prépare l’arrivée de la 5G en proposant sur sa boutique des smartphones compatibles avec de belles réductions. Le Xiaomi Mi 10 Lite – qui n’a de Lite que le nom – se retrouve ainsi à 1 euro (+ 5 euros par mois pendant 24 mois) quand on l’associe à un forfait 60 ou 90 Go.

Après quelques tergiversations post-confinement, c’est officiel, la 5G sera bien lancée cette année en France, avec une disponibilité effective dès la fin de l’année. Bouygues Telecom anticipe déjà son arrivée en intégrant déjà la 5G dans ses forfaits Sensation 60, 90 et 120 Go.

Pour s’y préparer encore plus sereinement, l’opérateur lance dès aujourd’hui une promotion sur un smartphone 5G accessible : le Xiaomi Mi 10 Lite. Il bénéficie d’une offre de réduction de 50 euros et se retrouve au prix de 1 euro lors de l’achat en l’associant à un forfait Sensation 60 Go (avec une mensualité supplémentaire de 5 euros pendant 24 mois) ou avec un forfait Sensation 90 Go (sans mensualité supplémentaire).

Le Xiaomi Mi 10 Lite n’a de « Lite » que son nom

Il ne faut pas se fier au titre « Lite » du Xiaomi Mi 10 Lite, ce n’est pas un smartphone au rabais. Lancé il y a quelques semaines en France au prix de 399 euros, il dispose d’une fiche technique très solide et d’un design soigné.

Le Xiaomi Mi 10 Lite est un grand smartphone de 6,57 pouces. Côté écran, on trouve une belle dalle AMOLED incurvée avec une encoche centrale abritant la caméra à selfie. Côté dos, les quatre capteurs photo ne dépassent que très peu de la coque. Comprenez : posé sur une table, le smartphone est stable. On apprécie également que la prise jack soit encore présente, dans la tranche inférieure de l’appareil.

Le bloc photo à l’arrière abrite quatre capteurs, qui se décomposent comme suit :

Un capteur principal de 48 mégapixels grand-angle (ouverture ƒ/1.79)

Un capteur avec objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels (ouverture ƒ/2.2)

Un module macro de 2 mégapixels (ouverture ƒ/2.4)

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels (ouverture ƒ/2.4)

Ces quatre capteurs permettent à l’appareil de bénéficier d’une très bonne polyvalence au quotidien : le capteur principal se débrouille très bien pour les photos de jour ou de nuit, le capteur ultra grand-angle permet de prendre des photos avec un champ de vision équivalent à 120 degrés et le capteur de profondeur est dédié au flou d’arrière-plan des portraits. Le module macro sert lui à prendre des photos de sujets se trouvant à quelques centimètres de l’appareil.

C’est surtout la fiche technique du Xiaomi Mi 10 Lite qui se révèle généreuse. Sous le capot se trouve une puce Snapdragon 765G, qui garantit au téléphone aussi bien d’excellentes performances dans les jeux qu’une compatibilité avec la 5G. À cela s’ajoute un espace de stockage de 128 Go et 6 Go de RAM. Un appareil suffisamment robuste d’un point de vue technologique pour tenir plusieurs années.

Le Xiaomi Mi 10 Lite à partir de 1 euro

Vendu « nu » en France au prix de 399 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible à l’achat au prix de 1 euro sur la boutique de Bouygues Telecom. L’opérateur propose alors d’étaler le paiement du smartphone sur 24 mois (à raison de 5 euros par mois) lors de la souscription simultanée à un forfait Sensation 60 Go.

Il est également possible d’associer le Xiaomi Mi 10 Lite avec un forfait Sensation 90 Go. Dans ce cas, il n’y a alors plus de mensualité de 5 euros par mois, le smartphone est immédiatement disponible à 1 euro, sans surcoût.

Voici ce que contiennent les forfaits Bouygues Telecom Sensation 60 et 90 Go :

60 ou 90 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe

Une enveloppe de 25 ou 35 Go à utiliser en Europe

Une deuxième carte SIM pour aller sur Internet (pour les tablettes par exemple)

Pour le forfait 90 Go uniquement : les appels illimités vers les mobiles aux États unis, au Canada et en Chine

Surtout, ces forfaits seront compatibles avec la 5G quand celle-ci sera déployée sur le réseau de Bouygues Telecom, à la fin de l’année.