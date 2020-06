[Le Deal du Jour] L'Apple Watch Series 5 se négocie en ce moment avec plus de 100 euros de réduction sur Rakuten. Cela concerne le modèle 44 mm, mais notez que la version légèrement plus compacte en 40 mm est également en promotion.

L’Apple Watch Series 5 est la montre connectée la plus récente de la marque californienne. Lancée il y a quelques mois, elle reste toujours aussi actuelle puisqu’elle sera compatible avec la dernière mise à jour majeure annoncée par Apple lors de la WWDC 2020 : WatchOS 7.

Au lieu des 479 euros demandés au lancement, l’Apple Watch Series 5 est actuellement disponible à seulement 368 euros sur Rakuten dans sa version 44 mm. Cela représente une économie de plus de 100 euros sur le prix d’origine de la montre.

Pour les poignets plus petits, l’Apple Watch Series 5 dans sa version 40 mm est quant à elle disponible à 363 euros au lieu de 449, soit plus de 80 euros de réduction.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch Series 5 ?

La dernière montre connectée d’Apple reprend le design rectangulaire de ses aînées. Le châssis s’est cependant affiné pour gagner en élégance au poignet depuis la version 4. Plutôt agréable à porter, elle tient en place même lors des activités physiques avec son bracelet en silicone conçu pour le sport. La Series 5 arbore un excellent écran OLED quasi borderless. Il profitera par ailleurs du mode Always on display afin de toujours garder l’écran allumé. Une boussole vient compléter les ajouts de cette génération.

Quelles sont les autres fonctionnalités disponibles ?

Propulsé par un SoC Apple S5, l’Apple Watch Series 5 tourne sous WatchOS 6, la mise à jour la plus récente du système d’exploitation. L’interface est agréable et propose tout un tas d’applications téléchargeables directement depuis l’App Store de la montre. On retrouvera aussi les nouveaux cadrans, par exemple, ainsi que d’autres fonctionnalités qui vous suivront au quotidien, notamment pour la santé et le sport.

Pourquoi devrais-je l’acheter ?

L’Apple Watch Series 5 se dote d’un bon nombre de capteurs, comme l’électrocardiogramme ou encore d’un capteur sonore, pour avertir d’un espace trop bruyant par exemple. Tous ces capteurs seront très utiles si le suivi de votre santé ou d’une activité physique est une priorité. De plus, la montre connectée est un second vraiment pratique de l’iPhone pour consulter toutes vos notifications sans sortir le smartphone de votre poche.

