[Le Deal du Jour] Les Apple AirPods Pro sont effectivement de retour à un bon prix. On les trouve actuellement avec plus de 50 euros de remise sur la boutique Rue du Commerce, grâce à un code promo via Acheter sur Google.

Les AirPods Pro sont à ce jour les seuls écouteurs sans fil à réduction de bruit de la firme de Cupertino. C’est un produit premium qui a été lancé en fin d’année 2019 par Apple, à 279 euros. Cependant, il n’est aujourd’hui plus une obligation de payer le prix fort pour les obtenir.

Via Acheter sur Google, les AirPods Pro passent à 227 euros grâce au code PROMO5JUIN.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro d’Apple ?

Les AirPods Pro sont des écouteurs sans fil considérés comme haut de gamme. Ce n’est donc pas anodin de retrouver une certification IP (pour résister à la pluie) ou une compatibilité avec la recharge sans fil sur un tel produit. Ils sont d’ailleurs très endurants grâce à leur boîtier, puisque ce dernier permet de profiter des écouteurs pendant un total de 24 heures.

On retrouve également d’autres fonctionnalités, qui pour la plupart sont exclusives à iOS. Parmi elles, on remarque notamment le mode Transparence. Ce dernier est très pratique à utiliser au quotidien, puisqu’il permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous sans avoir besoin d’enlever les écouteurs de vos oreilles. Il s’agit tout simplement du procédé inverse de l’annulation de bruit.

D’ailleurs, la réduction de bruit active est-elle vraiment efficace ?

C’est la première fois qu’Apple intègre un système d’annulation du bruit ambiant à des écouteurs sans fil. Résultat ? Le pari est clairement réussi. Cette fonctionnalité, qui permet de se couper du monde extérieur pour favoriser l’immersion du son, est bluffante sur les AirPods Pro. Le silence se fait tout autour de vous, aussi bien en open-space que chez soi pour se couper des collègues ou voisins trop bruyants. C’est également un bon moyen pour apprécier pleinement sa musique sans avoir à pousser le volume sonore à fond.

Et c’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, Boulanger ou encore Rue du Commerce. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

