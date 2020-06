[Le Deal du Jour] Le dernier flagship de Google particulièrement doué pour la photo passe aujourd'hui un cap tarifaire : celui des moins de 500 euros. En effet, on trouve actuellement le Pixel 4 au prix inédit de 474 euros via Acheter sur Google grâce au code promo WELCOMEJUIN.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

S’il y a bien un élément pour lequel les smartphones de Google sont réputés, c’est la photo. Après les excellents Pixel 3 et Pixel 3 XL, la firme de Mountain View continue d’impressionner dans ce domaine en ajoutant à son dernier fleuron encore plus de polyvalence qu’auparavant grâce à un second capteur. C’est tout simplement l’un des meilleurs photophones du marché, encore plus à ce prix.

Le Pixel 4 est aujourd’hui disponible à 474 euros via Acheter sur Google en utilisant le code promo WELCOMEJUIN, contre 769 euros à son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 4 ?

Le Google Pixel 4 est un smartphone plutôt compact grâce à son écran AMOLED de 5,7 pouces. Ce dernier a d’ailleurs la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour toujours plus de fluidité à l’écran. Il est propulsé par le SnapDragon 855 avec 6 Go de mémoire vive afin d’assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien ainsi qu’une batterie de 2 800 mAh pour tenir la journée.

Étant un appareil de la firme de Mountain View, le Pixel 4 reçoit en avance les mises à jour majeures et de sécurité avant la majorité des smartphones Android, avec même la possibilité d’accéder en avant-première à certains beta-test, comme c’est actuellement le cas pour Android 11. La gamme Pixel profite d’autres fonctionnalités intéressantes, notamment la compatibilité avec Stadia, le service cloud gaming de Google.

Est-il vraiment bon en photo ?

Il est même excellent. Google intègre pour la première fois un double capteur 12 + 16 mégapixels sur son smartphone premium et il faut dire que la qualité d’image est clairement au rendez-vous, et ce dans toutes les situations possibles (de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur, etc.). Ils apportent surtout plus de polyvalence que les anciens modèles, grâce à un mode Superzoom bluffant, un mode portrait excellent — notamment grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh — ou encore un mode astrophotographie pour prendre de sublimes clichés d’un ciel étoilé.

Bref, c’est tout simplement la meilleure solution pour prendre de belles photos sous Android.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, ou Boulanger. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Ulrich Rozier pour Numerama