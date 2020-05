On aime les PC sur Numerama. On aime encore plus quand des composants bénéficient de baisses de prix intéressantes pour vous proposer des configurations PC à des prix records. Que ce soit pour monter un nouveau PC fixe gamer ou pour changer uniquement une pièce (carte graphique, stockage) ou plusieurs (combo carte-mère/RAM/CPU), voici nos recommandations basées sur les meilleures offres des French Days.

Un vrai PC fixe ne vous décevra jamais (du moins, pas sur le long terme). Que ce soit pour jouer ou pour travailler sur des tâches lourdes, il reste aujourd’hui la machine la plus polyvalente avec une durée de vie potentiellement infinie grâce à un système d’exploitation régulièrement mis à jour (parfois trop) et à des composants évolutifs.

Grâce aux French Days, c’est le moment pour acquérir les différents composants nécessaires au montage d’un PC gamer. Nous avons sélectionné nos composants préférés parmi ceux disponibles en promotion pour vous proposer une configuration complète à monter (ou pour remplacer vos pièces les plus datées).

La configuration en bref

Notre configuration French Days vous reviendra au total à 1 270 euros sans l’écran et 1 469 euros avec : c’est donc un excellent rapport qualité/prix/durabilité.

Pour acquérir la configuration complète, il vous suffit juste d’ajouter les différentes pièces à votre panier afin de faire une commande unique. On vous rappelle que le montage de PC est plug & play en 2020 et à la portée de tout le monde. Nous allons en plus bientôt tourner une vidéo qui explique les étapes pas à pas.

La configuration en détail

Processeur, RAM et carte-mère

L’une des meilleures offres de ce pack est le KIT Evo composé d’un CPU Ryzen 7 3700X, d’une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming et de 2 barrettes de 8 Go de RAM.

On ne présente plus le Ryzen 3700X de AMD, l’un des premiers processeurs 8 cœurs abordables disponibles sur le marché. Gravé en 7 nm, il prodigue d’excellentes performances sur tous les fronts avec une enveloppe thermique de seulement 65 watts. Il est livré avec un ventirad AMD Wraith Prism (RGB) de très bonne facture.

La Asus TUF B450 Plus est équipée d’un chipset AM4 nécessaire au Ryzen 3700X et d’un port PCI Express M.2 nécessaire au stockage flash NVMe. Avec deux barrettes RAM de 8 Go, avec une bonne cadence de 3 200 Mz et une latence modérée C16, la configuration bénéficiera des avantages du dual-channel RAM recommandé sur les configurations AMD.

Le pack est disponible à 469 euros au lieu de 549 euros habituellement pour les composants à l’unité.

Stockage

Même si la différence entre SSD Sata et NVMe est assez faible pour le jeu vidéo, c’est toujours un bon investissement d’opter pour la seconde option sur des configurations disposant d’un port M2 pour prévoir les éventuelles nouveautés à venir rendues possibles par une bande passante élevée.

Le CS2130 de PNY est un SSD très classique, mais qui profite d‘excellentes vitesses de lecture (jusqu’à 3,5 Go/s) et d’écriture (jusqu’à 3 Go/s). Il est proposé à un très bon rapport qualité/prix, ce qui permet d’investir sur une bonne base de 500 Go de stockage (facilement extensible à l’avenir).

Carte graphique

La carte graphique est le composant le plus important pour le jeu vidéo, les tâches de création 3D ou pour les applications utilisant un rendu matériel GPU. Souvent utilisée dans le premier des cas, la RTX 2070 Super est une valeur sûre pour profiter d’un excellent framerate sur les meilleurs jeux récents et à venir, en Full HD ou en QHD. C’est l’une des seules cartes graphiques à offrir une compatibilité native avec l’API DirectX Ultimate prochainement utilisée par la Xbox One Series X.

Boîtier

Le Carbide SPEC-05 est un boîtier de PC au format ATX, particulièrement reconnu pour son rapport qualité/prix. Il offre tout ce que l’on pourrait attendre d’un boîtier de PC, avec des optimisations sonores bienvenues, un câble-management simplifié avec sa plaque arrière et une vitre latérale.

Alimentation

La Corsair CX550 est une alimentation pouvant délivrer jusqu’à 550 watts. Avec sa certification 80+ Bronze, elle offre un bon rendu énergétique et une chauffe raisonnable. Elle sera amplement suffisante pour cette configuration et pourra supporter sans aucun souci un changement de carte graphique dans le futur.

Écran

Nous ne pouvions pas nous empêcher de vous présenter une excellente offre disponible sur un écran gamer, qui accompagnerait parfaitement cette configuration. Le MSI Optix MAG241CV est un écran VA incurvé de 24 pouces avec une définition HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son petit plus est de permettre nativement un taux de rafraîchissement variable, il supporte donc les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync de AMD.

