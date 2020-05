Il a fallu attendre 2020, mais il est maintenant possible d’acheter une voiture sur la Fnac. Il s’agit de la Citroën Ami, un ingénieux véhicule électrique.

Après plusieurs mois de teasing, la Citroën Ami est désormais disponible à la vente. Comme prévu, elle est apparue fin mai 2020 dans les rayons virtuels du site de la Fnac et de Darty. Cette toute petite voiture peut ainsi être commandée dès aujourd’hui sur le site de la Fnac, que ce soit en location longue durée ou à l’achat.

En plus des sites de la Fnac et de Darty, cette toute petite voiture sera exposée dans une trentaine de magasins physiques dès le milieu du mois de juin. Il sera ensuite possible de l’essayer réellement dans plusieurs magasins français dès la rentrée 2020.

La Citroën Ami veut bouleverser le marché de la mobilité urbaine. Cette voiture sans permis met tout d’abord en avant son accessibilité, avec un prix plancher de 6 900 €, auquel on peut retirer 900 €, car elle est éligible à un bonus écologique.

Il est possible de lisser ce prix en passant par un système de location longue durée, sur 4 ans. Après avoir versé un premier loyer de 3 541 € (là encore, auquel il faut retirer 900 € de bonus écologique), il est possible de profiter de l’Ami pour seulement 19,99 € par mois pendant 48 mois.

Qu’est-ce que la Citroën Ami ?

Malgré les apparences, la Citroën Ami n’est officiellement pas une voiture. Certes, elle dispose bien d’un volant, de quatre roues et d’un habitacle fermé (et étanche), mais avec ses deux places, sa vitesse de pointe à 45 km/h et son moteur électrique de 6 kW elle est un quadricycle léger aux yeux de la loi française.

Ce statut lui confère un avantage : il n’est pas nécessaire de disposer du permis de conduire de catégorie B pour la conduire. La Citroën Ami peut en effet être conduite dès l’âge de 14 ans, à condition toutefois de disposer du BSR (ou permis AM), accessible après une formation d’environ 8 heures en auto-école.

De plus, c’est une voiture qui ne coûte pas très cher à entretenir. D’abord parce qu’elle ne passe pas de contrôle technique, ensuite parce que c’est une voiture électrique, dont la motorisation ne demande pratiquement pas d’intervention.

Quant à sa consommation, Citroën annonce qu’une fois sa batterie pleine, elle est capable de rouler sur une distance de 75 km. Pas besoin de disposer d’une installation spéciale chez soi pour la recharger, il est possible de brancher la Ami sur une simple prise 220 volts. Trois heures suffisent pour que sa batterie soit pleine. Si vous habitez en ville et que vous ne vous voyez pas descendre une rallonge depuis votre appartement, il faut savoir que la Citroën Ami est compatible avec les bornes de recharge électrique publiques standard référencées par exemple par le site Chargemap.

À qui s’adresse la Citroën Ami ?

La Citroën Ami s’adresse avant tout aux jeunes urbains qui n’ont pas forcément le permis et qui veulent se déplacer confortablement dans un véhicule proche d’une voiture, plus sécurisé et polyvalent qu’un scooter. La Citroën Ami est très simple à prendre en main et sa vitesse de pointe de 45 km/h n’est vraiment pas un problème en ville. À Paris la vitesse moyenne d’une voiture est de 15 km/h : cette petite voiture est tout à fait pertinente dans cet environnement.

À cela s’ajoute son format compact. L’Ami ne fait que 2,41 mètres de long pour 1,36 mètre de large. Il est facile de la garer sur une demi-place de parking. Elle possède par ailleurs deux places et un espace de rangement de 64 litres situé devant les jambes du passager.

À partir de 6 900 € ou 19,99 € par mois

La Citroën Ami sera disponible à l’achat et à la location dès le mois prochain sur les sites web et dans les magasins Fnac et Darty. Deux options sont disponibles pour acquérir cette voiture du futur :

en location longue durée à partir de 19,99€ par mois après un premier loyer de 3 541 €

à l’achat à partir de 6 900 € avec un bonus écologie de 900 € non déduit

Sachez enfin qu’il est possible de se faire livrer la Citroën Ami à domicile. La livraison coûte 200 euros et doit se faire en France continentale uniquement (hors Corse et Dom-Tom).

Crédit photo de la une : Citroën