Le MacBook Pro 13 de 2020 est vendu à partir de 1 499 €. C'est aussi le prix de base d'un MacBook Air boosté dans la gamme actuelle. Et étonnamment, le MacBook Air est bien plus polyvalent sur le papier.

Apple a profité du mois de mai 2020 pour rafraîchir sa gamme MacBook Pro 13. Il s’agissait du dernier ordinateur à qui il manquait le clavier Magic Keyboard : le clavier papillon est enfin de l’histoire ancienne et toute la gamme Apple redevient recommandable pour un achat long terme. Mais cette année, le MacBook Pro a un adversaire de taille, tournant lui aussi sous macOS : le MacBook Air. Apple en a fait le centre de sa gamme et cela se voit. Au détriment du MacBook Pro 13 d’entrée de gamme ? Peut-être.

MacBook Pro vs MacBook Air

Il est aisé de comparer les caractéristiques d’un MacBook Pro et d’un MacBook Air et il ne faut pas bien longtemps pour remarquer que quelque chose cloche dans la fiche technique des derniers dévoilés de la firme de Cupertino pour les modèles entrée de gamme. D’un côté, le MacBook Pro 13 démarre à 1 499 € avec un processeur Core i5 de 8e génération hérité des générations précédentes et 256 Go de stockage. De l’autre, le MacBook Air embarque dans sa configuration à 1 499 € un processeur Core i5 de 10e génération et un SSD de 512 Go pour le stockage. Et ce n’est pas tout.

En vert, vous trouverez les caractéristiques où l’un ou l’autre des MacBook fait mieux.

MacBook Air 2020 MacBook Pro 2020 Version tarifaire 1 499 € 1 499 € Processeur Core i5 10e Gen à 1,1 Ghz (Turbo à 3,5 Ghz) Core i5 8e Gen à 1,4 Ghz (Turbo à 3,9 Ghz) Carte graphique Intel Iris Plus (2020) Intel Iris Plus 645 (2019) Stockage SSD 512 Go SSD 256 Go RAM 8 Go 8 Go Touch ID Oui Oui Magic Keyboard Oui Oui Magic Trackpad Oui Oui TouchBar Non Oui Écran 13″ TrueTone 13″ TrueTone Nombre de ports USB-C 2 2 Écran externe 1 écran 6K / 1 écran 5K / 2 écrans 4K 1 écran 5K / 2 écrans 4K Micros 3 micros 3 micros Haut-parleurs Stéréo Stéréo à gamme dynamique élevée Autonomie 11 heures 10 heures Couleurs Or, Argent, Gris Argent, Gris

Le résultat est sans appel : il n’y a que la Touch Bar et, sur le papier, de meilleurs haut-parleurs, qui pourraient vous convaincre d’acheter un MacBook Pro d’entrée de gamme. Le MacBook Air à 1 499 € fait soit aussi bien, soit mieux. On notera que le MacBook Pro à 1 499 €, pensé pour les pros se coupe des écrans très haut de gamme 6K, quand le MacBook Air, pensé pour le grand public, est capable d’en utiliser un comme écran secondaire. On pourra également apprécier un refroidissement historiquement plus efficace sur les MacBook Pro, garantissant une stabilité des fréquences annoncées sur la durée.

Le même constat s’applique pour le MacBook Pro un poil boosté, vendu 1 749 €, qui ont les mêmes limitations. Dès lors, on peut affirmer que la gamme 2020 de MacBook Pro 13 commence réellement à partir de 2 129 €, avec les modèles équipés de processeur Intel de 10e génération, qui permettent, cette fois, bien plus que les MacBook Air.

