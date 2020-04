À quoi sert un VPN à la maison ? Dans cette période où l'on reste la plupart du temps chez soi, des usages émergent.

Depuis le début du confinement en Europe, les fournisseurs de VPN enregistrent des hausses inédites de l’utilisation de leurs services. Il faut donc croire qu’un VPN est utile lorsque l’on se retrouve bloqué chez soi. Dans les faits, un VPN « grand public » peut se montrer utile, que ce soit pour mieux protéger sa vie privée, pour contourner les géoblacages… un peu moins quand il s’agit de télétravail. Explications.

Renforcer sa confidentialité

Le premier usage d’un VPN, c’est de vous permettre de protéger vos échanges de données sur le web. C’est finalement la base de n’importe quel VPN : son application (d’ordinateur de bureau comme mobile) va se charger de chiffrer la connexion de l’utilisateur (qu’elle soit fixe ou en 4G) de façon à ce que personne ne puisse espionner ce qui s’y passe.

Dans le cas d’ExpressVPN, son application masque votre adresse IP et protège les données de votre réseau avec un chiffrement AES 256 bits pratiquement inviolable.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Que lorsque vous êtes chez vous et que vous utilisez un VPN, personne ne peut savoir ce que vous regardez ou ce que vous téléchargez.

Attention, cela ne veut pas dire pour autant qu’en utilisant un VPN vous devenez totalement invisible ou anonyme. Un VPN est une solution de sécurité qui cache votre adresse IP et chiffre votre connexion. Mais il ne vous déconnecte pas de Facebook ou de Google. Vous devez tout de même faire attention à ce que vous faites en ligne.

Pour faire simple : oui, on ne voit pas ce que vous téléchargez, mais vous laissez probablement une trace sur le site sur lequel vous avez lancé le téléchargement. Plus de confidentialité ne signifie pas devenir totalement anonyme.

Pour faire simple : oui, on ne voit pas ce que vous téléchargez et votre FAI n’aura pas connaissance des sites que vous visitez. Mais vous laissez probablement une trace. Par exemple, certains annonceurs peuvent vous suivre et afficher ensuite des publicités à partir de vos actions sur les réseaux sociaux. Plus de confidentialité ne signifie pas devenir totalement anonyme.

Accéder à des contenus géobloqués

Le second usage d’un VPN permet de changer son adresse IP. Par exemple, l’application d’ExpressVPN permet de se connecter à plus de 3 000 serveurs dans 160 localisations réparties dans 94 pays. Soit autant de lieux dans lesquels il est possible de délocaliser son adresse IP.

Cette fonctionnalité des VPN est très utile pour accéder aux contenus qui sont bloqués sur certains territoires. C’est le cas de certains médias qui ne veulent pas s’embarrasser du RGPD et bloquent les Européens, ou des plateformes de SVOD qui proposent des catalogues différents suivant les territoires où elles sont présentes. Le catalogue des plateformes SVOD les plus populaires est par exemple bien plus garni aux États-Unis, il suffit donc de connecter à un serveur américain pour y avoir accès.

Cela fonctionne aussi pour les sites de replay de télévision étrangère. Vous pouvez ainsi accéder aux chaînes et aux replays de la BBC par exemple, depuis votre navigateur ou votre téléviseur connecté. Ou accéder aux programmes français si vous êtes à l’étranger ! ExpressVPN propose une application pour Android TV pour pouvoir accéder à du contenu géobloqué directement sur un grand écran.

Une utilité limitée pour le télétravail

Enfin, sachez qu’un VPN grand public ne vous permettra pas d’accéder aux ressources de votre entreprise si vous faites du télétravail. Certes, un VPN grand-public permet de protéger les données qui sortent et entrent par votre connexion Internet personnelle. Un important si vous travaillez depuis chez vous sur des fichiers d’entreprise ou contenant des données confidentielles. Mais un VPN grand public n’a pas les mêmes objectifs qu’un VPN professionnel.

Un VPN professionnel est mis en place par le DSI d’une société. Installé sur un poste de travail ou un ordinateur personnel, un VPN professionnel n’agit pas seulement comme un moyen de chiffrer sa connexion, il fait surtout office de clé d’entrée sur le réseau interne de la société. Si le VPN n’est pas identifié correctement par le pare-feu de la société, celui-ci ne vous laissera pas vous connecter au réseau interne et ne vous permettra pas d’accéder aux ressources de l’entreprise.

Pourquoi choisir un bon fournisseur de VPN est important

Il est toujours préférable de se fier à des fournisseurs de VPN capables de proposer un service de qualité. C’est le cas d’ExpressVPN, qui propose une application disponible sur tous les appareils connectés du moment (sur smartphone, sur ordinateur, mais aussi sur routeurs ou téléviseurs) et un service de VPN performant.

Que ce soit sur un serveur situé en France ou aux États-Unis, les débits d’ExpressVPN sont toujours excellents et surtout stables, avec un débit moyen de plus de 200 Mb/s en téléchargement, selon les tests de Frandroid. Concernant le contournement des géoblocages, son adage est simple : c’est le VPN qui marche, tout simplement. Quel que soit le serveur sur lequel vous êtes connectés, il sera capable de supporter le streaming de vidéo.

ExpressVPN propose actuellement une offre spéciale sur son abonnement d’un an. Celui-ci bénéficie de trois mois gratuits. Cet abonnement revient donc à 6,29 euros par mois. Pour vous faire une idée de la qualité du service, vous avez également 30 jours d’essais « satisfait ou remboursé » durant lesquels vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment en contactant le SAV.