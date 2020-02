Comment utiliser un VPN sur un smartphone ?

L’utilisation d’un VPN ne se limite pas aux seuls ordinateurs. Les meilleurs VPN du moment disposent tous d’une application mobile. Voici comment l’installer et l’utiliser, que ce soit sur un smartphone Android ou sur un iPhone.

Vous venez de prendre un abonnement à un VPN ou vous êtes tentés d’en prendre un ? C’est le bon moment pour découvrir comment s’en servir et l’utiliser à son plein potentiel sur son smartphone. Voici un guide pour le maîtriser complètement.

Un VPN sur smartphone, pour quoi faire ?

L’installation d’un VPN sur un smartphone est encore plus intéressante que sur un ordinateur. Et pour cause, c’est un appareil connecté en permanence à Internet, que ce soit chez soi, avec une connexion Wi-Fi, ou en déplacement, avec sa connexion 4G. Ou encore, sur les réseaux ouverts et non sécurisés des lieux publics, hôtels et restaurants.

Le VPN, pour rappel, a pour objectif de chiffrer et délocaliser votre connexion, pour vous localiser ailleurs sur le globe (ou ailleurs en France) de manière sécurisée. Concrètement, une fois que vous êtes connecté à un VPN, il est quasi-impossible de savoir ce que vous faites en ligne.

Quel est l’intérêt d’un VPN sur un smartphone ? D’une part il permet de protéger sa connexion Internet, notamment quand on se connecte à tous les réseaux ouverts imaginables, notamment à l’étranger, qui ont des portails permettant de capter des tas de données. Certains peuvent même être des pièges pour intercepter votre surf. Mais le fait de délocaliser sa connexion est aussi très intéressant pour contourner les géoblocages. Il suffit de se connecter à un serveur américain, par exemple, pour accéder au catalogue américain de Netflix sur son smartphone.

Comment installer un VPN sur Android ou sur iPhone ?

Que ce soit sur Android ou sur iOS, l’installation d’un VPN se fait systématiquement par les boutiques d’applications officielles : depuis le Google Play Store ou l’App Store et uniquement depuis ces deux sources. C’est un point très important : ne téléchargez jamais un client VPN depuis un store alternatif ou un site web, même s’il vous semble légitime.

Par sa nature, un client VPN est capable de voir absolument tout ce que vous faites en ligne. C’est donc une véritable mine d’or pour un pirate. Le téléchargement depuis un store officiel vous garantit qu’il ne s’agit pas d’un malware, même si des VPN présents sur les marchés d’applications, souvent gratuits, ont aussi des mécaniques de rétention des données à des fins commerciales. Bref, comme toujours quand il s’agit de sécurité, privilégiez les marques établies et les canaux d’acquisition les plus sécurisés.

Sur Android

Dans le cas d’ExpressVPN, il suffit de passer par le Play Store pour installer l’application. L’installation en elle-même est très simple : une fois l’utilisateur identifié, l’application demande l’autorisation d’utiliser la connexion Internet. Il faut donner cette autorisation pour pouvoir utiliser le VPN. Libre à vous ensuite d’activer ou non les notifications et le programme d’amélioration d’ExpressVPN.

Sur iPhone

Sur iOS, la démarche est presque identique à celle d’Android. Une fois l’application installée depuis l’App Store, il est nécessaire de s’identifier (via une connexion 4G si l’identification échoue en Wi-Fi), puis d’autoriser ExpressVPN à ajouter une configuration VPN en entrant le code de déverrouillage de son iPhone. Une fois la manipulation effectuée, il vous suffit de cliquer sur le bouton central de l’application pour vous connecter à un serveur.

Comment utiliser un VPN sur un smartphone ?

Que ce soit sur Android ou sur iOS, l’utilisation d’un VPN est strictement identique. Une fois l’application lancée, l’écran principal de l’application affiche un gros bouton rouge à l’écran. Il suffit d’appuyer dessus pour lancer la connexion VPN. Après quelques secondes, vous serez connecté à l’un des serveurs et votre connexion sera automatiquement chiffrée et protégée.

Comme sur ordinateur, il est possible de choisir un serveur situé dans une localisation précise : France, États-Unis, Japon… ExpressVPN propose plus de 3 000 serveurs VPN dans 160 localisations réparties dans 94 pays. Le choix est vaste. Certaines localisations, comme les États-Unis, permettent par ailleurs de choisir la ville. On vous conseille de vous connecter à une ville située sur la côte Est depuis la France pour s’assurer d’avoir un meilleur débit et un meilleur ping.

Quel serveur choisir ?

Naturellement, le choix d’un serveur se fait en fonction de ses usages. Pour protéger ou chiffrer sa connexion sans perdre en débit, un serveur français ou européen est conseillé. Ses débits seront alors très proches des performances initiales de sa connexion.

Si vous désirez accéder à un site américain bloqué en Europe ou contourner la géolocalisation de Netflix, un serveur américain ou canadien est recommandé. Les débits seront un peu moins élevés qu’en Europe, mais c’est dans ce cas que les services d’ExpressVPN font la différence. Ses serveurs situés dans des pays lointains bénéficient tous d’une bande passante généreuse et permettent de profiter d’une connexion stable et rapide, quelle que soit l’heure de la journée à laquelle vous vous connectez. Même chose si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez accéder à un service exclusif à la France (live d’une chaîne nationale, par exemple).

Une fois le serveur choisi et la connexion VPN lancée, une icône de notification va apparaître dans la barre d’icône d’Android ou d’iOS. Toutes vos applications vont alors passer par la connexion VPN et vous localiser dans le pays du serveur. Si vous avez un doute, vous pouvez alors effectuer un test d’adresse IP.

Les options à connaître absolument

Comme sur ordinateur, l’application Android d’ExpressVPN propose des options pratiques qu’il faut connaître absolument. Il s’agit du split tunneling et de la Protection réseau. Ces deux fonctionnalités n’existent malheureusement pas encore sur l’application iOS.

Le split tunneling

Le split tunneling vient répondre au principal problème du VPN, à savoir brider la connexion de l’utilisateur lorsque la connexion VPN est activée. Cette fonctionnalité permet alors de choisir les applications qui peuvent ou ne peuvent pas utiliser la connexion VPN, tandis que les autres applications passeront (ou non) par la connexion classique du smartphone.

Concrètement, vous pouvez par exemple indiquer que seule l’application Netflix utilise la connexion VPN tandis que toutes les autres applications utilisent la connexion Internet classique. Dans ce cas, YouTube, Chrome ou Twitch bénéficieront du débit maximum de votre connexion tandis que Netflix utilisera une connexion localisée aux États-Unis.

La protection réseau

La protection réseau (ou kill switch) permet de couper totalement la connexion Internet si jamais la connexion avec le serveur VPN est perdue. Une option que l’on peut désactiver ou activer à volonté et qui garantit le chiffrement de sa connexion ainsi que sa sécurité, même si la connexion avec le serveur VPN est perdue.

Pourquoi choisir ExpressVPN ?

ExpressVPN possède l’une des meilleures applications mobiles de VPN du marché. Elle est non seulement très facile d’utilisation, mais elle est en plus entièrement traduite en français. Cette application est également disponible sur ordinateurs (Windows, Mac, Linux) et même sur certains routeurs. Elle permet de se connecter à plus de 3 000 serveurs présents dans 160 localisations réparties partout autour du globe.

Les serveurs, ce sont justement le point fort de ce service. Ils sont stables et performants et garantissent d’excellents débits, quel que soit le pays dans lequel le serveur est situé. Point crucial dans le choix d’un VPN, ExpressVPN est très clair sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Le fournisseur de VPN n’enregistre jamais l’activité de ses utilisateurs, leur historique de navigation, leurs adresses IP ou leurs requêtes DNS.

Surtout, ExpressVPN est un VPN qui marche. Que ce soit pour se connecter à Netflix US, contourner la censure chinoise ou encore masquer son adresse IP pour échapper à une surveillance, ExpressVPN fonctionne tout de suite, sans avoir à tester trois serveurs différents auparavant.

ExpressVPN est aujourd’hui en promotion. Actuellement son abonnement est au prix de 6 euros par mois pendant 15 mois, soit une réduction de 49 % par rapport à son prix habituel. Cet abonnement permet d’utiliser le service de VPN sur 5 appareils différents de façon simultanée.

Pour se convaincre de sa qualité, il est possible de l’essayer gratuitement pendant un mois grâce à sa garantie « satisfait ou remboursé » qui court sur 30 jours lors de l’abonnement.