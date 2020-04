Apple enchaîne les annonces de produits. Après l'iPad Pro et le MacBook Air équipé d'un nouveau clavier, la multinationale enchaîne avec l'iPhone SE.

« Un nouveau smartphone puissant dans un design populaire », annonce Apple dans un communiqué publié le 15 avril. Où l’on découvre, enfin, le très attendu iPhone SE. La firme de Cupertino a décidé de conserver un nom qui rappellera de joyeux souvenirs à celles et ceux qui, à l’époque, n’avaient mis que quelques centaines d’euros pour s’offrir l’iPhone SE — un produit abordable aux performances excellentes.

Apple reprend donc cette philosophie axée sur le rapport qualité/prix, en reprenant cette fois le design de l’iPhone 8, articulé autour d’un écran Retina de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels). Il s’agit d’un design né avec l’iPhone 6. Bien qu’il commence à dater, il est éprouvé et représente la quintessence de l’iPhone encore équipé d’un bouton Home. En France, les précommandes seront lancées le 17 avril (à 14h). Les prix démarrent à 489 euros pour une version 64 Go.

L’iPhone SE ou le nouveau meilleur rapport qualité/prix d’Apple

Pour qui n’a pas 1 000 euros à mettre dans un téléphone, ce nouvel iPhone SE pourrait constituer un sacré bon choix. Car Apple n’a rien sacrifié pour tendre son prix vers le bas. Pour moins de 500 euros, vous avez un smartphone aussi puissant qu’un iPhone 11 Pro — le plus cher de la gamme — grâce à la présence de la puce A13 Bionic. Ultra puissante, elle permettra à l’iPhone SE de tenir sur la durée, de recevoir les mises à jour iOS pendant longtemps ou encore de faire de la réalité augmentée. Pour Apple, c’est surtout un excellent moyen de mettre Apple Arcade — son service de jeux vidéo par abonnement — entre les mains d’un maximum de monde.

Coté photo, il faudra se contenter d’un simple capteur de 12 mégapixels, épaulé par des artifices logiciels. L’iPhone SE propose par exemple le mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des utilisateurs. On retrouve aussi la compatibilité avec le Smart HDR. À l’avant, on pourra prendre des selfies avec un capteur de 7 mégapixels. Bien évidemment, Face ID n’est pas de la partie (le déverrouillage se fait par l’intermédiaire de Touch ID).

Apple promet une autonomie équivalente à l’iPhone 8 (soit 8 heures en streaming vidéo). L’iPhone SE est compatible, en option, avec la recharge rapide (adaptateur 18W) et la recharge sans fil (le dos est en verre).

Prix et versions

Le lancement de cet iPhone SE est prévu pour le 24 avril, soit une semaine après les précommandes. Il sera disponible en trois coloris : noir, blanc et rouge.

Voici les tarifs :

Version Prix 64 Go 489 euros 128 Go 539 euros 256 Go 659 euros

Crédit photo de la une : Apple