Que ce soit pour télétravailler ou jouer sur PC, il est important d’améliorer son confort avec un écran digne de ce nom. Le Space Monitor en 27 pouces de Samsung semble tout désigné avec son pied articulé, sa définition allant jusqu’à la QHD (1 440p) ou encore son taux de rafraîchissement atteignant les 144 Hz, d’autant plus pour un prix contenu.

Pourquoi l’écran Space Monitor de Samsung est-il idéal pour le télétravail ?

En plus de proposer un design élégant avec de fines bordures, le Space Monitor de Samsung a la particularité d’être vendu avec un pied articulé pour ajuster la hauteur, mais aussi le positionnement de l’écran sur votre espace de travail. Cela lui permet de s’adapter en fonction de vos besoins et d’offrir — une fois plaqué au mur — une surface utilisable jusqu’à 40 % supérieure à celle d’un moniteur avec un pied classique.

L’écran de Samsung favorise également le multitâche avec sa fonction PBP (Picture-by-Picture) pour afficher deux sources sur l’écran. Cependant, il faut savoir qu’un seul port HDMI est disponible. L’autre est un MiniDisplay Port.

Est-ce que le Space Monitor convient également à une utilisation gaming ?

Oui, le Space Monitor est un excellent écran pour les joueurs et joueuses sur PC, et il mérite clairement son prix aujourd’hui. Il propose une définition Quad HD en 1 440p, soit 2 560 x 1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Autrement dit, l’écran affiche 144 images par seconde pour une fluidité impressionnante. De plus, le temps de réponse est de seulement 4 ms : c’est très rapide.

Par le biais d’une simple mise à jour, notez également que l’écran de Samsung est désormais compatible avec AMD FreeSync afin de réduire toujours plus la distorsion et l’aspect saccadé des images en mouvement.

