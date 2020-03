Lors de déplacements hors de France, utiliser un VPN pour se connecter à un serveur français s'avère très pratique. On vous explique pourquoi.

On a tendance à l’oublier quand on reste en France : une bonne partie des sites Internet que l’on utilise quotidiennement ne sont réservés qu’aux Françaises et aux Français. C’est le cas de tous les sites de replay de la télévision française. Quand on se trouve à l’étranger, il est ainsi impossible de rattraper le dernier épisode de Top Chef. La seule solution consiste alors à passer par un VPN. ExpressVPN est l’un des meilleurs pour contourner les géoblocages.

L’utilisation d’un VPN ne se limite pas seulement à la protection de sa navigation. Son autre avantage est de pouvoir délocaliser temporairement son adresse IP et donc sa connexion, là où se trouvent les serveurs du fournisseur de VPN. Les meilleurs fournisseurs proposent souvent des centaines de localisations différentes. ExpressVPN possède ainsi des serveurs dans 94 pays du monde et 160 localisations différentes.

Comment regarder les émissions de replay françaises depuis l’étranger grâce à un VPN

Pour regarder The Voice ou les prochains matchs de l’équipe de France pour l’Euro 2020 2021 depuis l’étranger, il suffit de lancer une application VPN, puis de sélectionner un serveur français dans la liste des serveurs. La connexion peut se faire depuis un ordinateur, mais aussi depuis une application de smartphone Android ou iOS.

Une fois connecté à un serveur français, vous n’avez plus qu’à lancer l’application de replay sur votre smartphone ou à vous rendre directement sur le site de la chaîne de télévision de votre choix pour regarder tranquillement votre programme.

Attention toutefois, comme vous êtes connecté à un serveur VPN, les débits peuvent parfois être réduits. Seuls les meilleurs fournisseurs de VPN parviennent à garantir des débits élevés sur tous les serveurs. C’est le cas d’ExpressVPN, qui possède plusieurs serveurs en France, avec une qualité de débit supérieure à la concurrence.

Se connecter à un serveur VPN français… depuis la France

Si la connexion à un serveur VPN situé en France se conçoit aisément quand on est à l’étranger, il est également possible de se connecter à un serveur français… quand on est déjà en France. Ici, l’intérêt n’est pas de contourner les géoblocages, mais plutôt de protéger les données envoyées et reçues sur sa connexion Internet.

On ne revient pas sur le fait qu’une application VPN permet de chiffrer sa connexion.

Mais quand vous vous connectez à un serveur VPN situé à l’étranger, il arrive souvent que le débit de votre connexion chute considérablement. Tout simplement parce que le serveur n’a pas la capacité de débit de votre connexion Internet (si vous avez la fibre) et parce que la distance parcourue par chaque paquet de données est importante.

Se connecter à un serveur français quand on est en France permet donc de garantir une qualité de connexion optimale. Concrètement, si vous avez besoin de télécharger des fichiers critiques et que vous voulez assurer la confidentialité de votre connexion, le choix d’un serveur français est préférable.

Choisir le bon fournisseur de VPN

Quelle que soit la raison pour laquelle vous choisissez de vous connecter à un serveur VPN français, vous aurez besoin à un moment ou un autre de vous tourner vers un abonnement VPN. ExpressVPN est aujourd’hui le meilleur du marché. Il possède plus de 3000 serveurs répartis dans le monde entier. Des serveurs très performants, stables et surtout qui parviennent à contourner n’importe quel géoblocage.

Par ailleurs, ExpressVPN garantit la confidentialité des données qui transitent sur ses serveurs. Il n’enregistre ni les adresses IP (source ou VPN), ni l’historique de navigation, ni la destination du trafic ou des métadonnées, ni les requêtes DNS de ses utilisateurs. Tout ce que vous faites sur ses serveurs ne regarde que vous.

ExpressVPN est aujourd’hui en promotion. Son abonnement est au prix de 6 euros par mois pendant 15 mois, soit une réduction de 49 % par rapport à son prix habituel. Cet abonnement permet d’utiliser le service de VPN sur 5 appareils différents de façon simultanée.

Pour se convaincre de sa qualité, il est possible de l’essayer gratuitement pendant un mois grâce à sa garantie « satisfait ou remboursé » qui court sur 30 jours lors de l’abonnement.