Le Pixel 4 passe à 649 euros (au lieu de 769) et le Pixel 4 XL à 749 euros (au lieu de 899).

Après les excellents Pixel 3 et Pixel 3 XL, la firme de Mountain View avait la lourde tâche de faire encore mieux. De ce fait, les nouveaux smartphones haut de gamme de Google sont encore plus impressionnants en photo grâce à une polyvalence accrue, plus puissants qu’auparavant avec la dernière puce de Qualcomm et ont également de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme le capteur Soli pour reconnaître les gestes de la main, par exemple.

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont officiellement disponibles depuis la fin du mois d’octobre dernier et profitent aujourd’hui de remises allant jusqu’à 150 euros. Voici les offres :

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 4 ?

Le Google Pixel 4 est le modèle compact de la gamme. Il intègre une dalle AMOLED de 5,7 pouces qui affiche une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels. Cette dernière a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour toujours plus de fluidité à l’écran. Toutefois, c’est une fonctionnalité qui fait consommer beaucoup d’énergie et sa petite batterie de 2 800 mAh n’était sûrement pas prête pour ça. Heureusement qu’il est possible de repasser en 60 Hz à tout moment… Il est enfin propulsé par le Snapdragon 855 et 6 Go de mémoire vive afin d’assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien, tout en ayant la possibilité de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store.

Quels sont les ajouts de la version XL ?

Le Google Pixel 4 XL est par définition un modèle plus imposant. Son écran passe à une diagonale de 6,3 pouces et supporte une définition allant jusqu’au Quad HD+, ce qui améliore notamment la densité de pixels (534 ppp contre 424 pour le Pixel 4). Ses dimensions revues à la hausse lui permettent également d’intégrer une plus grosse batterie, ici de 3 700 mAh. Comme son petit-frère, il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, ainsi que la charge sans fil. Pour le reste, tout est pareil.

Est-ce qu’ils sont vraiment bons en photo ?

Ils sont même excellents. Google intègre pour la première fois un double capteur 12 + 16 mégapixels sur ses smartphones premium et il faut dire que la qualité d’images est clairement au rendez-vous, et ce dans toutes les situations possibles (de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur, etc.). Ils apportent surtout plus de polyvalence que les anciens modèles, en passant par un mode Superzoom bluffant, un mode portrait excellent — notamment grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh — ou encore le mode astrographie pour prendre de sublimes clichés d’un ciel étoilé. Bref, ce sont tout simplement les meilleurs photophones sous Android.

Qu’apportent-ils de plus par rapport aux autres smartphones sous Android ?

Étant des appareils de la firme de Mountain View, les Pixel 4 et 4 XL ont la particularité de recevoir en avance les prochaines mises à jour majeures et de sécurité, et même de pouvoir accéder en avant-première à certaines beta-test, comme c’est actuellement le cas avec Android 11. Ils bénéficient également de fonctionnalités inédites par rapport à la concurrence, en tout cas réservées à la gamme Pixel. On note parmi elles la compatibilité avec Stadia, le service cloud gaming de Google.

