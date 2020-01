Firefox 72 est disponible au téléchargement. Qui y a-t-il à retenir avec cette mise à jour du navigateur web de Mozilla ?

Mozilla vient de déployer la première mise à jour de Firefox de l’année 2020. Depuis le 7 janvier, il est possible de récupérer la version 72 du navigateur web. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu « Aide ». , puis « À propos de Firefox ». Le téléchargement débutera automatiquement et vous n’aurez qu’à relancer le navigateur pour terminer l’installation. Sinon, vous pouvez aussi passer par le site officiel de Firefox.

Firefox 72 contient quelques changements qui intéresseront sans doute les internautes. On trouve aussi des modifications qui concernent plus spécifiquement les entreprises ainsi que les développeurs. Toutes les nouveautés sont détaillées dans les notes de mise à jour. Trois d’entre elles méritent toutefois d’être mises en avant, car elles facilitent l’usage de la vidéo ou améliorent la protection des utilisateurs.

Mode « picture in picture »

Les internautes sur Windows connaissent déjà cette fonctionnalité depuis Firefox 71. Pour le dire simplement, elle permet de basculer une vidéo dans un encart dédié et affiché en permanence au premier plan de l’écran. De cette façon, vous pouvez passer sur un autre onglet de Firefox, explorer votre ordinateur ou lancer une application quelconque tout en ayant un œil sur la vidéo.

Cette mise à jour concerne donc les personnes qui passent par un système d’exploitation macOS ou Linux.Pour profiter du mode PIP, il suffit de survoler la vidéo avec le curseur de votre souris pour faire apparaître un bouton dédié. L’affichage marche aussi bien avec des sites comme Netflix, MyCanal, Twitter, YouTube, Dailymotion, Vimeo ainsi que des sites de TV de rattrapage, comme TF1 ou M6.

Blocage par défaut des notifications des sites

La fonctionnalité avait été annoncée en novembre 2019. Elle est désormais active dans Firefox. Concrètement, le navigateur bloque par défaut les notifications des sites web. La demande de permission s’affiche plus discrètement pour ne pas perturber le confort de la navigation. Celle-ci prend la forme d’une bulle de dialogue qui s’animera à côté de la barre d’adresse. Il faudra cliquer dessus pour livrer vos préférences.

Ces notifications concernent par exemple votre position géographique (qui peut être utile si vous utilisez un site de cartographie), l’accès au micro (qui est requis si vous contribuez à Common Voice de Mozilla) ou l’utilisation de la webcam (si vous voulez faire une session de visioconférence). Elles reposent su un standard du web, les notifications « Web Push », mais Mozilla a voulu les encadrer à cause de divers abus.

Protection accrue contre le pistage

Last but not least, Firefox étend un peu plus ses dispositifs de lutte contre le pistage non sollicité des internautes. Plus précisément, il s’agit des scripts de captures d’empreintes numériques, qui sont désormais bloqués par défaut pour tout le monde. C’est un combat de longue date pour Mozilla : des dispositions avaient par exemple déjà été prises en 2018 et en 2019, avec Firefox 65 et 67.

L’empreinte numérique est un procédé de pistage des internautes différent du cookie (ou témoin de connexion). Il s’agit de générer un code unique à partir de votre profil (votre PC, vos logiciels, vos modules, vos préférences), explique la fondation Mozilla. De cette façon, cette empreinte permet à une entreprise de suivre votre parcours sur le net, même si vous avez pris des dispositions pour y mettre fin.