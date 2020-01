Romain Ribout - il y a 39 minutes Tech

Sur Amazon, l’Apple iPhone 11 est en promotion juste avant les Soldes d’hiver. Cela concerne uniquement les modèles en coloris rouge et jaune. Petit indice : la couleur secondaire obtenue donne justement la couleur du billet que vous économiserez.

En tant que remplaçant de l’iPhone XR, l’iPhone 11 est actuellement le smartphone de 2019 le plus abordable de la marque à la pomme. Il améliore évidemment la formule avec une meilleure partie photo, une meilleure autonomie, mais aussi, et surtout, une puissance égale à ses grands-frères (les 11 Pro et 11 Pro Max) grâce à la puce A13 Bionic.

Au lieu de 809 euros habituellement, l’iPhone 11 (64 Go) est aujourd’hui affiché à 759 euros par le biais d’une vente flash sur Amazon, soit une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Le smartphone d’Apple est disponible uniquement en deux coloris : rouge et jaune. Notez d’ailleurs que le produit est vendu et expédié par Amazon.

Quelles sont les améliorations de l’iPhone 11 par rapport au XR ?

L’iPhone 11 est une belle évolution de l’iPhone XR. Tout d’abord, il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic et propose, par la même occasion, une meilleure solution photo avec son double capteur intégrant un objectif ultra grand-angle. Ensuite, l’autonomie est également améliorée, estimée à 1 heure de plus que l’ancien modèle selon le constructeur, tout en continuant à être compatible charge rapide et sans fil. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur, contre 1 mètre précédemment.

Pour le design, on retrouve grosso modo les mêmes lignes directrices avec le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces et la même taille d’encoche. Les couleurs au dos sont plus chatoyantes qu’auparavant.

Pourquoi choisir l’iPhone 11 face aux modèles 11 Pro et 11 Pro Max ?

Pour son prix. Il coûte aujourd’hui 400 euros de moins qu’un iPhone 11 Pro, et 500 euros de moins qu’un 11 Pro Max. Son tarif abordable n’en fait d’ailleurs pas un mauvais élève pour autant, puisqu’il bénéficie aussi de l’incroyable puissance de la puce A13 Bionic, tout en profitant également de toutes les nouveautés d’iOS 13. On peut sûrement lui reprocher son écran IPS LCD, mais ce dernier est tellement bien calibré qu’il est (presque) impossible de faire la différence avec de l’OLED à l’œil nu. Il n’atteint pas non plus la même polyvalence photo que ses aînés, mais son double capteur est déjà satisfaisant, d’autant plus qu’il est toujours aussi facile de prendre une photo avec un appareil Apple.

