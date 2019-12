DJI a déposé un brevet montrant un drone terrestre tout-terrain. Il semble paré pour Mars.

Connu pour ses drones volants, DJI pourrait prochainement redescendre sur terre. C’est ce que suggère un brevet repéré par DroneDJ le 20 décembre. Où l’on découvre un produit prenant la forme d’un petit véhicule terrestre tout-terrain. Si l’on se fie à l’illustration fournie avec les documents, le produit a l’air taillé pour se balader sur Mars.

Le drone terrestre ressemble effectivement à une version moins poussée du rover de la NASA. On remarque en premier lieu ses quatre roues capables de pivoter à 360 degrés pour garantir un contrôle idéal même dans les manoeuvres les plus complexes. Elles sont visiblement attachées à des bras pouvant monter et descendre, là encore pour justifier l’argument tout-terrain.

À quoi peut servir un drone terrestre ?

Pour garantir une stabilisation parfaite de la caméra, les ingénieurs de DJI ont pensé à des suspensions conçues pour supprimer les vibrations. La caméra, elle-même, est posée sur un plateau désolidarisé du reste. Le système est pensé pour réagir activement à tous les mouvements — ce qui paraît indispensable pour attirer un public avide de belles images.

À quoi peut bien servir un tel engin quand on a déjà des drones capables de voler ? Il y a déjà la question du champ d’utilisation : un drone tout-terrain équipé de roues peut aller à des endroits où ceux qui se déplacent dans les airs sont incapables d’aller (et vice-versa). On pense par exemple à des espaces en intérieur ou pour des plans qui demandent d’être plus au sol (pour les réalisateurs perfectionnistes, c’est un point très important). Il y a par ailleurs la question de l’autonomie, les drones volants réclamant beaucoup d’énergie pour pouvoir opérer parmi les nuages (les Inspire 2 et Mavic Pro ne dépassent pas les 30 minutes).

En bref, les deux produits ne répondent pas tout à fait aux mêmes besoins. Il faut néanmoins se rappeler qu’un brevet, même très élaboré, ne se concrétise pas toujours. On notera enfin que le constructeur a déjà lancé un petit tank terrestre éducatif : le RoboMaster S1.