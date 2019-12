Romain Ribout - il y a 51 minutes Tech

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple est vendu à prix d’or : c'est pourquoi nous ne disons pas non à une petite réduction. Il est aujourd’hui possible d’économiser 300 euros sur le modèle i9 et 230 sur le i7.

Le MacBook Pro de 16 pouces a été officialisé en novembre 2019 et remplace désormais le format 15 pouces. C’est une machine ultra puissante douée de mobilité qui ne vous fera pas défaut au quotidien. Elle apporte bien évidemment son lot de nouveautés, notamment avec l’amélioration du clavier « Magic » (ou en ciseau), de nouveaux haut-parleurs et une nouvelle batterie.

Au lieu de 2 699 euros, le MacBook Pro 16″ (i7 + SSD 500 Go) est disponible à 2 469 euros sur Amazon et Rue du Commerce, soit une réduction de 230 euros sur le prix d’origine.

En ce qui concerne le MacBook Pro 16″ (i9 + SSD 1 To), il bénéficie quant à lui une remise de 300 euros, le faisant passer de 3 199 à 2 899 euros — toujours sur Amazon et Rue du Commerce.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les spécificités techniques du MacBook Pro 16″ i7 + 500 Go ?

Le premier MacBook Pro 16″ est propulsé par un processeur Intel Core i7 hexacœur de 9ème génération, cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), et embarque une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et on trouve également un SSD de 512 Go.

Quelles sont les spécificités techniques du MacBook Pro 16″ i9 + 1 To ?

Le second modèle du MacBook Pro 16″ est plus puissant, mais aussi plus cher. Il embarque un processeur Intel Core i9 octocœur de 9ème génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz). On continue de monter en gamme avec la carte graphique AMD Radeon Pro 5500M et un SSD qui double la capacité de stockage jusqu’à 1 To, mais la quantité de mémoire vive est identique, à savoir 16 Go.

Quels sont leurs points communs ? Et quelles sont les nouveautés apportées ?

Que ce soit l’un ou l’autre modèle, le nouveau MacBook Pro intègre toujours une dalle Retina propulsée par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs, avec une diagonale qui s’étend jusqu’à 16 pouces. On retrouve également la fameuse Touch Bar, Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil ainsi que le clavier ciseau. En ce qui concerne la connectique, on retrouve quatre ports USB-C (Thunderbolt 3), un port casque et le port d’alimentation.

Les nouveautés sont nombreuses et variées, on laisse l’expert Julien Cadot, rédacteur en chef de Numerama, en parler plus en détail dans la vidéo ci-dessous.

