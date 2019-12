Et si l'iPhone n'avait jamais de port USB-C ? Apple pourrait tenter l'iPhone 100 % sans fil en 2021.

Dans les colonnes de Numerama, on rappelle assez souvent que la politique d’Apple en matière de port de recharge est assez difficile à suivre : souvent, on continue à faire confiance à la norme propriétaire Lightning, parfois, on passe à l’USB-C. Cela occasionne des problèmes à l’usage : aujourd’hui, vous ne pouvez pas recharger votre iPhone 11 Pro — ou vos AirPods Pro — avec le même câble que celui de l’iPad Pro équipé de Face ID. Et cela pourrait ne jamais être le cas ! À en croire les informations de Ming-Chi Kuo, Apple serait prêt à lancer un iPhone sans aucun port en 2021.

Cela voudrait dire que, sur l’iPhone, la firme de Cupertino ne troquerait jamais son iconique port Lightning pour passer à l’USB-C. Pour faire le plein de la batterie, il faudrait exclusivement s’en remettre à l’induction, technologie qui ne permet pas (encore ?) d’atteindre des puissances de charge comparables à un bloc secteur.

Un iPhone sans port Lightning ni USB-C pour 2021 ?

Dans ses prédictions publiées sur 9TO5Mac le 5 décembre, l’analyste spécialisé dans les produits Apple précise que seul le modèle le plus cher serait d’abord concerné par l’abandon total du port de recharge (comprendre : l’écosystème Lightning aurait donc encore de beaux jours devant lui). Peut-on y croire ? Oui et non.

Oui, puisque la multinationale a déjà tué le port jack, à une époque où les accessoires audio filaires avaient encore le vent en poupe (en 2016).

Non si l’on se réfère au manque de maturité de la technologie de recharge sans fil, encore trop lente. D’autant que se pose aujourd’hui la question suivante : comment je recharge mon iPhone à l’extérieur de chez moi ? En emportant un galet ? Sera-t-il fourni dans la boîte ?

À lire : Notre test de l'iPhone 11 Pro

Sans aller aussi loin que 2021, Ming-Chi Kuo a également sorti sa boule de cristal pour l’année prochaine. Dans les mois à venir, Apple pourrait commercialiser cinq iPhone :

Un LCD 4,7 pouces équipé d’un seul capteur à l’arrière ou l’iPhone 8 l’iPhone SE 2 déjà évoqué ;

l’iPhone SE 2 déjà évoqué ; Un OLED 5,4 pouces équipé de deux capteurs à l’arrière (iPhone 12 ?) ;

Un OLED 6,1 pouces équipé de deux capteurs à l’arrière (iPhone 12 Max ?) ;

Un OLED 6,1 pouces équipé de trois capteurs à l’arrière + un capteur ToF (iPhone 12 Pro ?) ;

Un OLED 6,1 pouces équipé de trois capteurs à l’arrière + un capteur ToF (iPhone 12 Pro Max ?).

En 2021, il y aurait aussi un iPhone SE 2 Plus équipé d’un écran 5,5 ou 6,1 pouces, sans bouton Home ni Face ID (le déverrouillage passerait par un capteur sur le bouton d’allumage).