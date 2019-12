Cette année, vous voulez un peu plus d'originalité dans vos décorations de Noël ? Pour illuminer le sapin, créer un éclairage coloré ou projeter des flocons dans votre salon, il existe des gadgets qui devraient vous intéresser.

En 2019, on peut inviter l’esprit de Noël chez soi avec d’autres décorations que les classiques boules et guirlandes accrochées dans le sapin (véritable, c’est mieux, car il est plus écologique que la version synthétique). Vous ne voulez pas attendre le 25 décembre pour découvrir de nouveaux gadgets ? Vous rêvez d’allumer votre sapin depuis votre smartphone ou même simplement à la voix ? Alors entrez dans l’univers des guirlandes connectées, des bougies télécommandées et des projecteurs de flocons sans plus attendre. C’est déjà un peu Noël avant l’heure.

Une guirlande lumineuse

Une guirlande lumineuse qui clignote dans le sapin ou posée sur un meuble fait toujours son petit effet. Twinkly pousse le concept encore plus loin avec une collection de guirlandes connectées. Les lumières des 250 ampoules LED sont personnalisables depuis l’app Twinkly sur iOS et Android. La connexion se fait en Bluetooth ou en Wi-Fi. Vous pouvez utilisezrles effets proposés dans l’app ou créer les vôtres. Il est également possible de synchroniser plusieurs guirlandes en même temps. Attention les yeux !

Coffret de Noël Google Nest Mini

« Ok, Google, allume le sapin ! » Pour Noël, Google propose un coffret connecté intégrant son enceinte vocale Nest Mini, une guirlande ainsi qu’une prise à associer pour faire briller de mille feux l’arbre de Noël. La rédaction de Numerama a pu approcher la nouvelle enceinte, à la fois petite et polyvalente. Avec ce coffret, vous pourrez lui demander de jouer les plus célèbres chansons de Noël tout en contemplant votre sapin illuminé.

Des ampoules colorées

Pour rester dans le thème des illuminations, une autre option est possible pour simplement créer une ambiance colorée chez soi. Philips propose une gamme d’ampoules, les Hue White and Color, qui permettent de changer la couleur de votre éclairage. La personnalisation se fait à l’aide d’une télécommande et depuis une application dédiée, disponible sur iOS ou Android. Il est aussi possible de passer par Alexa, Siri ou Assistant pour contrôler l’éclairage. Les ampoules peuvent être vissées sur les douilles que vous possédez déjà. Voilà, il ne reste plus qu’à accorder l’éclairage à la nappe de Noël.

De fausses bougies télécommandées

Sur la nappe, justement, pourquoi ne pas poser quelques bougies ? Puisqu’un incident est si vite arrivé, optez pour un lot de fausses bougies télécommandées. La marque Kohree en commercialise plusieurs. Chaque bougie fonctionne avec des LED, qui peuvent changer de couleur. Le tout est contrôlable à l’aide d’une télécommande. Une ou plusieurs bougies peuvent être allumées en même temps. Pas de risque de se brûler !

Un projecteur de flocons

Y aura-t-il de la neige à Noël ? Si elle n’est pas au rendez-vous, invitez-la sur les murs de votre salon avec un projecteur de flocons de neige. La marque Yinuo Mirror propose plusieurs modèles, pour voir tomber de simples petits points blancs ou des flocons blancs et bleus. Le projecteur fonctionne avec une télécommande. Une minuterie permet de choisir la durée de l’animation. L’appareil peut être installé en extérieur et la marque précise qu’il fonctionne… même en cas de neige. Il fallait y penser !

Une machine à neige

Stade ultime des gadgets pour plonger dans l’ambiance de Noël : une machine à neige, qui fera virevolter de véritables flocons chez vous (à vos risques et périls) ou dans votre jardin. La machine, proposée par la marque BeamZ, fonctionne à l’aide d’une télécommande. Le réservoir peut accueillir jusqu’à 3,5 litres (attention, il faut opter pour un liquide spécialement conçu pour ce type de machine). Les flocons peuvent être projetés jusqu’à 6 mètres de hauteur et BeamZ assure qu’ils se dissolvent sans résidus — mais, un conseil, évitez tout de même de tester l’engin dans votre salon.