Google lance une nouvelle génération de Nest Mini. Nous avons eu l'occasion de l'approcher quelques minutes.

Lancée en 2017, la petite enceinte Google Home Mini hébergeant Google Assistant a été bradée un nombre incalculable de fois. On se souvient des packs avec des objets domotiques, des offres à 10 € avec des paniers tech autour de Noël, des intégrations dans des abonnements annuels à des médias… bref, que vous le vouliez ou non, en utilisation ou dans un tiroir, vous avez probablement un Google Home Mini chez vous. Lors du keynote dédié aux Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google a annoncé son successeur : le bien nommé Google Nest Mini — la gamme domotique de Google ayant été intégrée à l’univers « Nest ».

Que retiendra-t-on de ce petit objet ? Déjà, que Google a fait des efforts côté audio : le son est bien plus fort et emplit bien mieux les pièces que celui de la première version. Nous avons pu le voir en action en avant-première et il est vrai que les mélodies portent plus loin dans la pièce d’une quarantaine de mètres carrés où nous étions. Et si la coque a été repensée pour être composée de 35 % de plastique recyclés (tout comme le tissu protecteur), les autres changements sont minimes.

On en notera deux : deux petites diodes s’allument à droite et à gauche de l’appareil pour vous donner l’endroit à toucher pour baisser ou augmenter le volume. Elles ne figuraient pas sur le premier modèle et rendaient l’expérience un brin aléatoire. Le bouton pour couper le micro est toujours là et Google a ajouté à l’arrière une fixation pour l’accrocher à un mur. Pas mal, mais cela n’enlèvera pas le câble qu’il faudra cacher.

Côté Assistant, on retrouve la dernière version disponible en France avec une nouvelle voix au choix, l’ajustement du volume sonore de manière dynamique pour s’adapter au son de la pièce (le Nest Mini ne criera pas si vous lui demandez quelque-chose alors que tout le monde dort)

Prix et disponibilité

Le Google Nest Mini sera disponible le 22 octobre à 59 € en noir ou en gris chez littéralement tous les marchands possibles et imaginables, physiques ou sur le web. Il est fort probable qu’il soit, lui aussi, intégré à de nombreux packs domotiques, puisqu’il reste la porte d’entrée la plus abordable vers l’écosystème des partenaires de Google.