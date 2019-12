Huawei a décidé de lancer son Mate 30 Pro, aux caractéristiques de rêve, en France. Il y a un mais : il sera privé des services de Google.

On va bientôt pouvoir acheter un Mate 30 Pro en France, alors que sa sortie était incertaine en raison de l’absence des services Google. Huawei a officialisé sa disponibilité pour le 9 décembre prochain, depuis son site et au prix de 1 099 euros. Il ne sera proposé qu’en une seule version — 256 Go — et un seul coloris — argent.

Pour attirer les acheteurs potentiels, Huawei prévoit une offre de lancement avec un pack rassemblant des accessoires (dont une montre connectée Watch GT), ainsi qu’une offre de remboursement de 200 euros. C’est une preuve que le constructeur chinois est prêt à faire des efforts pour vendre son téléphone à la pointe, en termes de hardware et côté photo, mais avec des soucis niveau logiciel qui peuvent être rédhibitoires pour un client européen.

Le Mate 30 Pro sort en France, mais sans Google

Les caractéristiques du Mate 30 Pro font rêver : écran OLED incurvé de 6,53 pouces avec une densité de pixels appréciable (381 ppp), certification IP68, processeur dernier cri (Kirin 990, gravé en 7 nm), triple capteur au dos, multiples options pour le déverrouillage, grosse batterie de 4 500 mAh, capteur de gestes ou encore recharge ultra rapide.

À lire : L'avenir de Huawei sans Google

Seulement voilà : le Mate 30 Pro est privé des services de Google à cause des restrictions commerciales imposées par les États-Unis à l’encontre de Huawei. Ce qui veut dire qu’on n’aura pas accès au Play Store, rempli d’applications que l’on aime avoir sur son smartphone (Netflix, le réseaux sociaux…), entre autres fonctionnalités bien utiles (Gmail, Maps, Assistant…). Le téléphone tourne quand même sous Android mais doit s’en remettre à la surcouche EMUI10 et au store de Huawei pour pallier l’absence des services de Google. Ce qui impose de très, très grosses limites en termes d’usage (moins d’applications disponibles, et pas mal de clones ou d’applications malveillantes).

Pour Huawei, c’est dommage : le Mate 30 Pro a tout du meilleur smartphone Android du marché. Mais sans les services Google par défaut, il ne pourra pleinement rivaliser avec ses concurrents, même si des méthodes existent pour installer ces applications.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte