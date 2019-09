Huawei a dévoilé ses nouveaux téléphones haut de gamme. Les Mate 30 et Mate 40 Pro font rêver. Mais ils n'ont pas Google.

Huawei avait donné rendez-vous à la presse à Munich pour une conférence centrée sur son haut de gamme. Le 19 septembre, le constructeur chinois dévoile les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Il s’agit des nouveaux smartphones les plus puissants du catalogue, dotés de la puce Kirin 990 gravée en 7 nm (plus puissante que la Snapdragon 855).

L’an dernier, le Mate 20 Pro avait introduit le capteur d’empreintes digitales intégrée à l’écran et la recharge inversée. Pour son successeur, Huawei mise sur le design, avec un écran très, très incurvé et des capteurs photo disposés en cercle.

Des caractéristiques qui font rêver

Huawei n’a pas voulu suivre la tendance des capteurs enfermés dans un carré au dos. Pour les Mate 30 et Mate 30 Pro, les ingénieurs ont opté pour le Halo Ring Design, inspiré des caméras professionnelles. Soit une disposition circulaire.

Sur le Mate 30, on retrouve :

Un grand angle de 40 mégapixels (f/1.8) ;

Un ultra grand angle de 16 mégapxiels (f/2.0) ;

Un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) avec stabilisation optique.

Sur le Mate 30 Pro, on a :

Un grand angle de 40 mégapixels (f/1.6) avec stabilisation optique ;

Un ultra grand angle de 40 mégapxiels (f/2.8) ;

Un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4) avec stabilisation optique ;

Un capteur 3D + ToF.

Côté écran, Huawei vante le Horizon Display du Mate 30 Pro, qui déborde allègrement sur les bords (à 88 degrés). Sur le Mate 30, l’écran est plat. Ce design inédit n’évite pas l’encoche, décrite comme la plus sophistiquée du marché (il y a la reconnaissance faciale en 3D et un détecteur de gestes pour scroller sans toucher le smartphone). Cette dalle incurvée force Huawei à supprimer le bouton de la tranche dédié au volume. Comme sur le Vivo Nex 3, il devient virtuel. Notons que le son est produit par vibration de l’écran, comme les téléviseurs OLED de Sony.

We just took gestures to a whole new level.

Command your phone without even touching it, with smart gesture control.

See the magic happen with the #HuaweiMate30 Series#RethinkPossibilities pic.twitter.com/Df3JoXLGDS — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 19, 2019

Où est Google ?

Avec des batteries respectives de 4 200 et 4 500 mAh, les Mate 30 et Mate 30 promettent une grande autonomie (Huawei n’a pas manqué de rappeler que celle de l’iPhone 11 Pro Max ne dépasse pas les 4 000 mAh). Elles sont compatibles avec la recharge ultra rapide (40W en filaire, 27W en sans fil). La recharge inversée est annoncée comme trois fois plus rapide.

Si la fiche technique des Mate 30 et Mate 30 Pro font rêver, l’absence des services de Google risque de peser lourd dans la balance. D’ailleurs, le lancement en France n’est pas du tout garanti… Huawei annonce des tarifs de 799 pour le Mate 30 et 1 099 pour le Mate 30 Pro. Ils seront disponibles en différentes finitions, y compris du cuir vegan et la déclinaison Porsche hors de prix.

Crédit photo de la une : Huawei Signaler une erreur dans le texte