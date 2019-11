La semaine « Black Friday » a débuté. En attendant le vendredi 29, voici une sélection d'offres que nous mettrons à jour à mesure que les ecommerçants en proposent.

Le Black Friday n’aura officiellement lieu que le 29 novembre, mais de nombreux marchands ont déjà dégainé au moins en partie certaines offres pour ce début de Black Week. En attendant la fin de semaine, voici déjà une sélection de produits intéressants ou qui ont droit à des réductions que l’on juge pertinentes. Ou les deux.

Galaxy S10 et S10e : à partir de 699 euros

Assurément l’un des meilleurs smartphones de l’année 2019, le Galaxy S10 est disponible à 699 euros au lieu de 909 au moment de son lancement en mars dernier. Vous avez en bonus une coque de protection et un chargeur sans-fil. Le plus petit S10e passe quant à lui sous la barre des 500 euros.

De nombreuses TV

Autrefois surtout design, mais pas franchement haut de gamme, les écrans The Frame de 2019 sont passés au QLED : meilleur contraste, HDR10+ et 4K au programme. Comme toujours, on retrouve le mode Art et ce design très discret, rappelant un tableau. Un bien beau téléviseur qui se mariera parfaitement avec votre intérieur.

Le modèle 49 pouces est à 999 euros au lieu de 1 199 et le modèle 55 pouces à 1 199 euros au lieu de 1 499. Nous avons écrit un guide dédié aux téléviseurs, où vous retrouverez les excellents modèles de Panasonic.

Disque dur portable Seagate Expansion 4 To : 89 euros

4 To de stockage sans un format réduit pour 89 euros, c’est cool… même si ce n’est pas un SSD. Ce disque dur externe Seagate est une excellente solution pour gagner de la place à moindres frais.

Amazon Echo et Google Home : à partir de 24,99 euros

Sans surprise, Amazon brade sensiblement sa gamme Echo. On relèvera notamment les trois enceintes principales Echo Dot, Echo (tout court), Echo Plus que vous trouverez à partir de 34 euros. Il en va de même pour Google, avec le Home Mini, le Home et le Home Max, à partir de 24,99 euros.

PS4 Slim et PS4 Pro : 199 et 299 euros

Elle est en fin de carrière, mais à ce prix, cela vaut le coup pour profiter des nombreuses exclusivités de la console et celles à venir, comme The Last Of Us 2 ou le remake de Final Fantasy VII. La version de base est à 199 euros, le plus performant modèle Pro est à 299 euros. Elles sont également disponibles en bundle avec un ou plusieurs jeux.

Xbox One S (All Digital) + 3 jeux à 129 euros, One X + Star Wars à 299 euros

Si vous êtes plus branché Xbox, vous trouverez la One S All Digital, c’est à dire sans lecteur optique, avec 3 jeux — dématérialisés donc — pour 129 euros. La puissante One X est à 329 euros avec un jeu… comme l’excellent Star Wars.

Des jeux PS4 et Xbox One à bon prix

Pour accompagner vos nouvelles consoles, voici quelques suggestions de jeux en promotion. Nous renvoyons par défaut vers les titres PS4, mais des réductions similaires s’appliquent également généralement sur les versions Xbox One quand elles existent.