Les téléviseurs sont la catégorie la mieux soldée en cette ouverture de Black Week. On trouve les meilleurs écrans de l'année à des prix imbattables, tout comme des modèles uniques soldés pour l'occasion. Les références présentes dans ce guide ne vous décevront pas.

Numerama teste des téléviseurs et équipements home cinema depuis 3 ans maintenant. Nous ne vous recommandons que des produits de grande qualité avec un SAV compétent et qui pourront vous accompagner de très nombreuses années.

Si vous avez décidé d’attendre le Black Friday et la Black Week pour changer de téléviseur, le marché semble vous avoir entendu. On trouve chez les e-commerçants des modèles absolument excellents bradés à des prix encore jamais vus.

L’offre la plus percutante est à mettre en réalité au crédit de Panasonic, qui propose une offre de remboursement spéciale jusqu’au 2 décembre sur ses modèles OLED 65 pouces de 500 €. D’après Maxime Claudel, notre testeur TV et Hi-Fi, il s’agit des meilleurs téléviseurs du moment, compatibles HDR10, HDR10+ et Dolby Vision — les trois formats HDR les plus répandus.

Panasonic TX-GZ1000E et GZ1500E — l’OLED 65 pouces HDR à 1 600 €

Panasonic casse le Black Friday avant même le début des hostilités. Si vous rêvez depuis quelques années maintenant d’avoir l’excellence absolue en matière de téléviseurs, ces modèles que vous pourrez garder plus de 10 ans sans regret et qui sont conçus pour amener l’expérience cinéma à la maison, Panasonic a de quoi vous faire craquer.

Les modèles TX-GZ1000E et 1500E (avec une barre de son en plus) font partie des meilleurs modèles de TV OLED de cette génération. Ils subliment les dernières dalles LG et bénéficient d’un traitement HDR Dolby Vision et HDR10+. En d’autres termes, vous ne connaîtrez pas le problème de la guerre des formats avancés.

À lire : Notre test de la GZ2000, ultra haut de gamme qui partage beaucoup de caractéristiques avec les modèles soldés

Sur HomeCineSolutions, le 65GZ1500E est à 1 899 € avec l’offre du magasin pour le Black Friday et l’ODR de Panasonic. Mais une barre de son vaut-elle 300 € ? Pas sûr. Avec la même ODR, nous vous conseillerions plutôt le modèle 1000E, qui s’obtient avec la même formule à un prix vraiment alléchant. À 2 190 € prix affiché, on peut enlever l’ODR et tomber à 1 690 €.

Si vous souhaitez un gros téléviseur, mais que vous n’avez pas une place démesurée chez vous, la version 55 pouces de cet écran bénéficie aussi d’une belle promotion. Iacono propose le 55GZ1000E à 1 389 €, auquel une autre offre de remboursement s’applique côté Panasonic : 200 € pendant le mois de novembre, ce qui fait le téléviseur à 1 189 €.

Samsung The Frame 55 pouces — 1 190 €

La gamme The Frame de Samsung nous a convaincus dès les premiers modèles créés par Samsung. En 2019, ils sont équipés de dalles QLED du plus bel effet et ont toujours ce côté « cadre photographique » si appréciable pour celles et ceux qui ne souhaitent pas défigurer leur appartement avec un immense rectangle noir. À 1 190 €, c’est un excellent prix pour profiter de ces TV d’un nouveau genre qui savent se faire oublier.

LG C9 55 pouces — 1 490 €

La gamme C de LG est connue pour être une référence en matière de TV. Et pour cause : le constructeur utilise les dalles qu’il construit pour le reste du marché et sait donc bien les calibrer et les valoriser. C’est aussi une gamme réputée assez chère : on apprécie donc la voir baisser de prix pour le Black Friday. La révision C9 ne sera jamais décevante, surtout en 55 pouces à moins de 1 500 €.

À lire : Notre test de la LG C9

Notre Maxime Claudel local dira que la Panasonic déjà citée vaut plus le coup, notamment pour sa double compatibilité HDR et son traitement de l’image plus fidèle. Côté jeux vidéo, on préférera cette TV LG qui affiche un temps de réponse de 13 ms contre 20 ms pour Panasonic. Pour un budget un poil plus serré, on trouve la B9 sur Amazon, qui est une version à peine moins bien équipée (elle partage notamment la même dalle que la C9).

Samsung UE70 RU7090 70 pouces — 839 €

Si vous n’avez pas trop d’exigence côté qualité de la dalle, mais que la diagonale de votre écran est tout ce qui compte, sachez que les modèles LCD proposent aujourd’hui de très grandes télévisions à des prix imbattables. C’est le cas de la UE70 de Samsung qui offre une dalle de 70 pouces (un peu moins d’un mètre quatre-vingt). C’est très grand, presque trop grand (mais ça reste en 4K, donc le taux de pixels par pouce reste convenable). Par rapport à une dalle OLED, vous perdez une gestion des contrastes et un rendu colorimétrique hors norme.

Si vous appréciez plutôt avoir des gadgets (forts plaisants cela dit) associés à une TV d’entrée de gamme, la The One de Philips, équipée de la technologie Ambilight, s’affiche à 699 € sur le site de la Fnac pour 58 pouces.