Romain Ribout - il y a 24 minutes Tech

En plus d’être un modèle de fiabilité pour vos données numériques, le SSD Samsung 860 QVO possède un rapport capacité/prix excellent quand il est en promotion. On trouve aujourd’hui le modèle 1 To à 94 euros sur Amazon, soit environ 9 centimes le Go.

Les SSD possèdent de nombreux avantages par rapport aux HDD. Ils sont plus compacts, plus solides et plus rapides. Évidemment, le SSD du constructeur coréen Samsung remplit tous ces critères, avec, en plus, celui du prix grâce à une promotion sur Amazon.

Ce 860 QVO d’une capacité de 1 To est aujourd’hui remisé à 94 euros, contre 149 euros habituellement.

Le produit est vendu et expédié par Amazon, avec la livraison gratuite en France métropolitaine.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du SSD Samsung 860 QVO ?

Le SSD Samsung 860 QVO possède une capacité de 1 To, suffisante pour installer votre système d’exploitation et de nombreux logiciels ou jeux. Concernant sa vitesse, il peut atteindre jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 520 Mo/s en écriture, selon le constructeur et variant selon les configurations de votre machine. Il intègre également la 4e génération de mémoire V-NAND, ce qui lui permet de gagner en endurance, en rapidité et également de baisser la consommation énergétique.

Quels sont les avantages d’un SSD par rapport à un disque dur traditionnel ?

Tout d’abord, ils sont plus compacts en adoptant le format 2,5 pouces, ce qui leur permet de se loger plus facilement dans un PC de bureau, mais aussi dans un ordinateur portable, à l’exception des ultrabook. Ils profitent par ailleurs d’une conception plus robuste. L’absence de pièces mécaniques rend en effet les SSD plus résistants face aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise également la longévité du produit. Ensuite, la vitesse de transfert est évaluée 5 à 10 fois plus élevée que sur un disque dur. Une solution idéale pour réduire le chargement des jeux gourmands, par exemple.

