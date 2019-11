En théorie, il est possible de souscrire à une offre internet sans téléphone mobile. En pratique, cela s'avère parfois plus compliqué que prévu.

Vivre sans téléphone mobile n’est pas tous les jours facile. Sur de nombreux sites, il faut donner un numéro en 06 ou 07 pour pouvoir commander un produit ou souscrire à un abonnement. Fin octobre, Jean-Noël Lafargue, qui tient le blog Hyperbate, en a fait les frais une nouvelle fois. Il racontait dans un article qu’il n’avait pas pu obtenir une box internet Orange, parce que, comme 6 % des Français en 2018, il n’a pas de smartphone ni de téléphone portable. L’entreprise s’en défend pourtant.

Un abonnement résilié à cause de l’absence de mobile

Jean-Noël Lafargue est enseignant en nouveaux médias, au sein d’une université parisienne. Il a fait le choix de ne pas posséder de téléphone portable ou smartphone. En revanche, c’est un grand utilisateur d’internet. Il a un blog et tweete régulièrement. Il y a quelques semaines, il a décidé de prendre un abonnement à la fibre chez Orange, afin d’améliorer sa qualité de connexion.

« Je l’attendais depuis longtemps et j’ai accepté l’offre de l’opérateur le plus cher, qui était aussi le seul à me jurer que je garderai mon numéro de téléphone fixe : l’opérateur historique Orange », écrit-il.

Avant de souscrire, l’enseignant a été approché par plusieurs démarcheurs, à domicile ou par téléphone (fixe). Trois d’entre eux représentaient Orange. Il en a finalement choisi un. « J’ai signé, mais pour que mon dossier soit complet, on m’a demandé un numéro de téléphone mobile », raconte-t-il. Il était stipulé que le numéro servirait à le tenir au courant de l’avancée de son dossier, comme l’avancement de sa commande ou l’annulation d’un rendez-vous.

Son dossier a finalement été validé sans ce numéro, grâce à une petite combine. Jean-Noël Lafargue et une conseillère ont dû trafiquer un peu son dossier. Au lieu du numéro d’un téléphone mobile, ils ont inscrit son numéro de fixe mais ont remplacé le 01 par un 06.

Il croyait être tiré d’affaire : un technicien est venu chez lui installer la fibre, et tout marchait pour le mieux. Pourtant, 11 jours plus tard, sa box ne fonctionnait plus. Orange aurait résilié son contrat car il n’aurait pas entré de téléphone mobile, qui aurait servi à le joindre. Du moins, c’est ce qu’il croyait.

Orange explique qu’un mail suffit (en théorie)

Nous avons demandé à Orange pourquoi il était nécessaire d’avoir un téléphone portable pour pouvoir souscrire à une box internet. Le service presse a répondu à Numerama que pour obtenir une Livebox, « un mail suffit ». Si une personne n’a « ni mobile, ni adresse mail, il faut à minima un numéro de téléphone fixe », précise l’attachée de presse. Si elle n’a pas d’adresse mail, « alors un numéro de téléphone mobile ou fixe est obligatoire. »

Orange n’a pas souhaité donner d’explications détaillées, mais le fait qu’un moyen de contact soit nécessaire est en soi logique. Que ce soit pour l’installation du matériel à domicile ou en cas de problème avec un abonnement, la firme doit pouvoir joindre ses clients.

Le fait que Jean-Noël Lafargue ait dû inscrire un numéro de téléphone mobile serait en revanche un simple problème technique. L’enseignant nous a confirmé cette version des faits. « Orange a fini par régler mon problème, a-t-il assuré. Deux techniciens qui avaient vu passer mon article ont pris sur leur temps pour m’aider ». En réalité il nous affirme que l’opérateur cherchait à le joindre par téléphone car il avait souscrit à deux contrats à la fois. D’où la résiliation d’un contrat, qui ne venait donc pas de l’absence de numéro de portable, mais d’une impossibilité à joindre le client pour résoudre le problème… et déterminer lequel des deux contrats il souhaitait conserver.

Quid des autres opérateurs ?

Nous avons contacté les autres opérateurs pour en savoir plus sur leur politique à ce sujet, sans succès. Sur le site de SFR, au moment de souscrire à une box, un numéro de téléphone mobile nous a toutefois bien été demandé. Impossible de le remplacer par un numéro fixe en 01, ou de renseigner un mail à la place. Ceci semble lié à la méthode d’authentification sécurisée utilisée par la firme. Toute personne qui s’abonne doit valider sa demande par un code, envoyé par SMS.

Chez Free, on nous demande également un numéro de téléphone mobile, mais il est possible de valider l’inscription en le remplaçant par un numéro de fixe. Sur le site de Bouygues, le client est obligé de renseigner un numéro de téléphone mobile. Avec un 01, il est impossible de finaliser une inscription en ligne.

Jean-Noël Lafargue estime qu’il est de plus en plus difficile de vivre sans téléphone portable. Beaucoup de services l’exigent par mesure de sécurité. Il est ainsi impossible d’accéder à son compte bancaire en ligne sans procéder à une double authentification, une procédure que nous recommandons pour mettre en sécurité vos comptes. Pour lui, il s’agit de discrimination.