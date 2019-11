L'organisation à but non-lucratif The Internet Archive a mis en place des liens directs vers les livres cités sur les pages Wikipédia. L'initiative n'est pas encore valable pour toutes les pages, mais ce n'est que le début.

L’encyclopédie Wikipédia est l’une des plus grandes ressources culturelles du web. Mais parfois, quelques informations fournies sur les pages sont difficiles à vérifier à cause de sources inaccessibles. C’est le cas surtout pour les ouvrages. Une initiative de The Internet Archive, annoncée le 29 octobre 2019, va progressivement changer notre usage de Wikipédia : sur certaines pages, il est désormais possible de prévisualiser les pages de livres dont sont originaires les citations.

Cette initiative est cohérente avec la mission que s’est fixée l’organisation à but non lucratif The Internet Archive. Vous connaissez peut-être la fameuse Wayback Machine, qui offre la possibilité de visiter les anciennes versions d’un même site web. En dehors de cette fonctionnalité phare, Archive.org est une gigantesque bibliothèque virtuelle. Elle référence plus de 7 millions de fichiers musicaux, 5 millions de films et 22 millions de livres.

130 000 références déjà transformées en liens directs vers des livres numérisés

Puisque Wikipédia est une encyclopédie, il est bien normal que de nombreuses citations proviennent de livres. Mais quand il s’agit d’utiliser ces informations, les étudiants, les chercheurs, ou même les journalistes, ont besoin d’accéder à la véritable source. Il est mal vu de citer Wikipédia puisque ce n’est qu’un intermédiaire, où une erreur pourrait donc se glisser — malgré un processus de vérification collaboratif assez strict. Or, jusqu’à maintenant, le processus de vérification impliquait un travail de recherche pour retrouver soi-même une copie physique ou numérisée de l’ouvrage. Dégoter la bonne édition d’un livre, ou certaines œuvres rares et anciennes, peut parfois s’avérer être un parcours du combattant.

Cette difficulté pourrait bientôt ne plus être qu’un lointain souvenir. En se basant sur son énorme stock, The Internet Archive vient d’ouvrir une nouvelle ère dans notre utilisation de Wikipédia. « The Internet Archive a transformé 130 000 références à des livres dans Wikipédia en liens directs vers 50 000 livres numérisés par Internet Archive ». Pour l’instant, cette démarche ne concerne que les éditions anglaises, grecques et arabes, mais « nous ne faisons que commencer », précise le communiqué.

Concrètement, le module où la source bibliographique comporte un lien qui vous redirige directement vers un extrait de l’ouvrage — et la bonne édition, celle qui est vraiment citée dans la page. Par exemple, sur la page anglaise de Martin Luther King, l’ouvrage To Redeem the Soul of America sert de référence à partir de sa page 299. En cliquant sur le lien en bas de page, vous êtes automatiquement redirigés vers cette page. Vous ne pourrez voir que la page concernée et quelques autres après : pour le livre complet, il faut l’emprunter.

« Ce qui a été écrit dans les livres à travers les siècles est essentiel pour informer la nouvelle génération éduquée au numérique », indique un bibliothécaire de The Internet Archive, dans le communiqué. L’objectif est de créer une sorte de « maillage de livres » dans la structure même du web. « Nous pouvons accomplir un accès universel à tout le savoir », ajoute le directeur de la Wayback Machine Mark Graham. Cette démarche coûte à The Internet Archive environ 20 dollars pour chaque livre numérisé, raison pour laquelle l’organisation en profite pour remettre en avant son appel à dons.