En novembre a lieu la Wiki Science Competition. Il s'agit de prendre en photo des scènes mettant en valeur la science. Les clichés les plus réussis illustreront les pages de Wikipédia.

Pour inciter les internautes à donner un coup de main au projet Wikipédia, un levier est régulièrement actionné depuis quelques années : celui du concours photographique. Les monuments, l’outre-mer et la nature ont ainsi été sélectionnés comme thèmes, ce qui a permis d’enrichir l’encyclopédie libre et gratuite et la médiathèque Wikimédia Commons, son principal projet frère.

Cette fois, c’est au tour de la science d’y passer. Le concours photo lui-même a quelques années d’existence — il est né en Estonie en 2015 –, mais il n’avait jamais été organisé dans l’Hexagone. Jusqu’à aujourd’hui. Si vous avez un appareil photo, vous pouvez donc tenter votre chance dans cette compétition : celle-ci se déroule du 1er au 30 novembre 2019, un mois après la Fête de la Science.

Un prétexte pour améliorer Wikipédia

Si une de vos photos est splendide, elle sera susceptible d’être retenue dans l’un des thèmes du concours : l’humain et la science, Microscopie, Médias non photographiques, Ensembles d’images, Vie sauvage et nature, Catégorie science large. La sélection aura lieu entre janvier et février 2020, en se basant sur la qualité technique de la prise de vue, l’originalité de la démarche, la valeur descriptive et pédagogique et la valeur artistique.

Au-delà du concours, ce qui importe surtout aux membres de Wikipédia, c’est la possibilité d’avoir accès à de nouvelles images d’illustration. En effet, une partie des images versées sur Wikimédia Commons atterrira sur les pages de l’encyclopédie. Or, l’une des conditions du concours est de verser et partager les photographies sur la médiathèque. L’autre critère est de choisir une licence favorisant le libre partage et la libre utilisation.