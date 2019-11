La Mi Watch s'inspire assez largement d'une montre connectée bien connue.

Xiaomi est un constructeur qui a grosso modo deux manières de créer des objets : copier de manière peu subtile des produits de la concurrence ou proposer des innovations radicales. Cette dualité d’approche fait du Chinois un acteur à part, capable de cloner tout et n’importe quoi à grande vitesse, des smartphones aux aspirateurs en passant par les bracelets connectés, systèmes d’exploitation et autres ordinateurs portables. Et, le plus souvent, ces produits qui n’ont jamais vu l’ombre d’un document relatif à la propriété intellectuelle sont plutôt bons.

Apple Xiaomi Mi Watch Series 1

Pour sa première montre, nommée sobrement Mi Watch et dévoilée sur Weibo en Chine, on voit très nettement où Xiaomi est allé chercher son inspiration.

Oui, cela ressemble très nettement à une Apple Watch, sur le design des générations avant la Series 4 qui a aplati les angles pour augmenter la taille exploitable à l’écran. Xiaomi étire un poil sa proposition pour en faire un rectangle plus qu’un carré, mais tout y est : la couronne de contrôle sur le côté droit, les bords arrondis, la forme générale des attaches du bracelet et même le petit bouton sur la tranche de l’appareil. Deux couleurs semblent être proposées, qui, sur ces premiers clichés publiés par la marque, semblent correspondre à deux teintes d’aluminium.

L’hommage à la Watch d’Apple ne s’arrête pas aux caractéristiques physiques de l’appareil : ce qui est montré à l’écran est une copie de l’esthétique de la fonction Respirer de watchOS. On imagine que l’interface reprendra quelques-uns des nombreux points forts de la montre la plus vendue du marché.

Dans les entrailles de la montre, la Mi Watch semble très complète : en plus du processeurs Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, processeur dédié aux objets connectés, on trouvera du Wi-Fi, une puce GPS, une puce NFC, un support eSIM et un haut-parleur. Cela permettra vraisemblablement de transformer la montre en véritable smartphone d’appoint, capable de passer des appels.

Xiaomi dévoilera son nouvel objet en détail le 5 novembre 2019. Il y a fort à parier que l’appareil affiche un prix très réduit, marque de fabrique du constructeur.