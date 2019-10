[Le Deal du Jour] Annoncée à 249 euros en mai dernier, la nouvelle version de l'iPod touch est aujourd'hui proposée à 199 euros sur Amazon, soit une économie de 50 euros sur le prix d'origine. Notez que tous les coloris sont disponibles à ce prix.

En 2019, l’iPod touch a signé son grand retour. Le baladeur numérique de la firme de Cupertino s’offre évidemment une mise à niveau de ses composants et peut désormais proposer jusqu’à 256 Go d’espace de stockage, du moins pour le modèle le plus cher. Aujourd’hui, on trouve la version 32 Go à 199 euros sur Amazon, au lieu de 249 euros sur l’Apple Store.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPod touch ?

L’iPod touch de 2019 reprend le design de… l’iPhone 5 de 2012. Ceci étant dit, il se veut particulièrement compact grâce à son écran Retina de 4 pouces affichant une définition de 1 136 x 640 pixels. On retrouve d’ailleurs le bouton Home en façade, mais sans Touch ID. Il est propulsé par la puce A10 Fusion, celle qui équipe les iPhone 7 et 7 Plus. Concrètement, l’expérience utilisateur est fluide, tout en ayant la possibilité de faire tourner des jeux gourmands. De plus, il est compatible avec Apple Arcade.

À quels usages répond l’iPod touch ?

Évidemment, l’iPod sert avant tout à écouter de la musique. La prise jack est de la partie, il est également possible de connecter un casque sans fil via Bluetooth. Il apparaît alors comme le compagnon idéal d’Apple Music. Mais attention : il sera indispensable de télécharger ses playlists pour pouvoir les écouter, ou de passer par le Wi-Fi. Eh oui, le nouveau baladeur de la marque à la pomme n’est pas LTE, il ne peut que se connecter à Internet grâce au Wi-Fi.

Cependant, il répond à d’autres usages pertinents. Tout d’abord, c’est un outil de communication ultra privé. Sans carte SIM, les seuls outils pour communiquer passent par Internet via une messagerie bien souvent chiffrée, comme celle d’Apple. Ensuite, il se positionne comme une excellente alternative pour les parents qui ne veulent pas acheter un téléphone à leurs enfants. Cliquez ici pour en savoir plus.

