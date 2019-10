Romain Ribout - il y a 35 minutes Tech

Le Jabra Elite 85h rivalise avec les excellents Sony 1000XM3 et Bose QC 35 II, mais à un prix plus avantageux. Pour preuve, on le trouve aujourd'hui à partir de 237 euros sur Amazon.

Jabra est un acteur reconnu sur le marché des écouteurs sans fil. Sa notoriété s’est notamment répandue du côté des sportives et sportifs grâce à des produits conçus pour résister à la majorité des activités physiques. Depuis juillet dernier, l’entreprise d’origine danoise a toutefois souhaité adapter son savoir-faire pour donner naissance au Jabra Elite 85h, le premier casque sans fil de la marque.

Commercialisé à 299 euros à son lancement, il est aujourd’hui disponible à partir de 237 euros sur Amazon, soit une économie de 62 euros sur son prix d’origine. Le casque audio est proposé en trois coloris : or, bleu et noir.

Pour mieux comprendre l’offre

À qui s’adresse le Jabra Elite 85h ?

Le Jabra Elite 85h est un casque audio aussi confortable que pratique à utiliser. En intérieur ou en extérieur, il répond parfaitement aux différents usages, que ce soit pour regarder des vidéos ou encore écouter de la musique, le tout dans de bonnes conditions grâce à son système de réduction de bruit active particulièrement efficace. Dans ce sens, il conviendra à celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire déranger par les bruits environnants pendant qu’ils dévorent tranquillement des films ou séries, par exemple.

Quels sont les avantages face à un Sony 1000XM3 ou un Bose QC 35 II ?

Moins cher que ses concurrents, mais pas forcément moins intéressant. Tout d’abord, le Jabra Elite 85h possède une autonomie au-dessus du lot. Il peut en effet tenir pendant 36 heures avec la réduction activée, et 41 heures sans. Un excellent score comparé aux 30 heures du 1000XM3 et aux 20 heures du QC35 II donc. Ensuite, sa signature sonore est beaucoup moins marquée que chez Bose ou Sony pour finalement se rapprocher bien plus d’un résultat neutre, voire naturel.

