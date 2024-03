[Deal du jour] Un casque gaming est un accessoire indispensable afin d’améliorer votre expérience de jeu, et de profiter d’un son immersif. Le casque Arctis 7P+ en promo convient pour jouer sur consoles de salon et PC.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de SteelSeries ?

Le casque gaming sans fil Arctis 7P+ est normalement vendu 199,99 € sur le site officiel de SteelSeries. Il est disponible en ce moment au prix de 129,99 € sur La Fnac.

C’est quoi, ce casque Arctis 7P+ compatible PS5 ?

L’Arctis 7P+ est un casque au design classique qui offre une esthétique gaming tout en sobriété. Ce modèle aborde les couleurs de la PlayStation 5, même s’il est parfaitement compatible avec d’autres plateformes, comme la Xbox Series ou la Nintendo Switch. L’ergonomie et le confort sont excellents, grâce au double arceau en acier et aluminium et le bandeau en tissu ajustable. Le maintien sur la tête est parfait et le casque, d’un poids de 365 g, ne se sent pas trop, même pendant une longue session de jeu. Niveau finition, il offre une bonne impression de solidité.

Notez que des commandes et molettes sur les oreillettes permettent d’ajuster le volume du casque et du micro. Les coussinets sont confortables, mais n’isolent que très peu du bruit extérieur. Si vous n’utilisez pas le 7P+ en dehors de chez vous, vous ne devrez cependant pas être gêné par des bruits ambiants. Le son du micro est correct et la voix est claire et intelligible. Vous pourrez toujours améliorer le rendu de la voix dans les options. La tige flexible qui contient le micro est rétractable si vous n’en avez pas besoin.

Le SteelSeries Arctis 7P+ est un casque polyvalent // Source : SteelSeries

Est-ce que cette promotion sur le casque 7P+ est intéressante ?

À moins de 130 €, c’est un prix intéressant pour un bon casque gaming compatible avec les consoles de salon. L’Arctis 7P+ offre un son équilibré avec des basses profondes sans être envahissantes, et des médiums et aigus qui sonnent juste. Sans être le meilleur casque audio du marché, le son est propre et équilibré et convient parfaitement pour du gaming. L’égaliseur présent dans l’application SteelSeries Engine permet de personnaliser l’audio, mais seulement sur PC. Si vous jouez sur PS5, le traitement audio 3D est de la partie et optimise le son du casque.

La connexion aux consoles s’effectue via un dongle USB-C et un adaptateur USB-A. L’autonomie est d’environ 30 heures, et le casque se recharge via un port USB-C. Grâce à la charge rapide, vous pourrez récupérer 3 heures d’autonomie en 15 minutes de recharge.

