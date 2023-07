[Deal du Jour] Le casque Sony WH-CH720N est un casque Bluetooth qui rappelle les modèles haut de gamme de la marque. Moins cher, il offre tout de même de bonnes performances pour un prix plus doux, surtout en solde.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil de Sony ?

Le casque WH-CH720N est normalement vendu 149,99 €, et est trouvable de temps à autre autour de 120 €. Il est en ce moment proposé pour les soldes au prix de 99 € sur le site Boulanger. Avec le code promo AUDIO10, obtenez 10 % de réduction supplémentaire, le faisant passer à 89 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce casque premier prix de Sony ?

Le WH-CH720N possède un design sobre, qui n’est pas sans rappeler les modèles prémiums. Sans bénéficier du même soin, ses lignes harmonieuses et son arceau bien intégré sont propres. Les finitions sont soignées, malgré ses matériaux tout en plastique. Le confort est tout de même au rendez-vous, avec des coussinets et un arceau rembourrés, idéal pour de longues sessions d’écoute. Le WH-CH720N est léger et compact, avec 192 g sur la balance. Il ne se replie pas sur lui-même, mais se transporte facilement.

Des boutons sont présents sur les oreillettes, pour allumer le casque, changer le volume, mettre en pause, et changer les modes de réduction de bruit. Ils sont parfaitement intégrés au casque, mais demandent un petit temps d’adaptation pour les situer correctement. Il s’accompagne de l’application Headphones qui comprend les réglages classiques avec égaliseur à cinq bandes et l’optimisation de l’ANC.

Le casque Sony WH-CH720N possède un bon maintient // Source : Sony

Est-ce que ce casque de Sony vaut le coup à ce prix ?

Ce casque de Sony est bien sûr une excellente affaire à moins de 100 €. Un tour dans notre guide des meilleurs casques audio de 2023 vous aidera à comparer le WH-CH720N avec d’autres casques de la gamme supérieure. Le WH-CH720N est accompagné du processeur Sony V1, présent dans les modèles de supérieur. Elle permet une bonne réduction de bruit active pour un modèle à la base à seulement 150 €. Les performances ne sont pas au niveau des casques les plus chers de Sony, mais vous serez quand même parfaitement isolé du bruit ambiant, si vous n’êtes pas trop regardant. Le mode Transparence fait un travail correct pour vous laisser conscient de votre environnement.

Niveau son, le rendu sonore est précis et l’audio chaleureux. La technologie DSEE optimise la restitution des fichiers audio numériques, pour des pistes mieux équilibrées et riches en détails. Les basses sont de la partie, et les médiums et aiguës sonnent juste. L’ensemble est naturel. Niveau autonomie, le WH-CH720N offre 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et presque 50 heures sans. Une excellente autonomie difficile à rivaliser. Sa charge rapide lui permet de plus de récupérer une heure de batterie en quelques minutes.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones soldés

👉 Découvrez notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.