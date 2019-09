Clément Grandjean - il y a 2 minutes Tech

Le Bon Plan du jour : grâce à un code promo, les AirPods 2 de Apple passent à 132 euros sur Cdiscount seulement jusqu'à ce soir.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Si vous possédez un iPhone, les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acquérir sont sans aucun doute les AirPods 2 d’Apple. Le produit est voulu par Apple comme le parfait compagnon de son célèbre téléphone et l’intégration logicielle couplée à la qualité du produit en font une solution unique et vraiment réussie pour écouter sa musique et prendre des appels.

Ils passent à 132 euros sur Cdiscount au lieu de 179 euros sur le site d’Apple grâce au code promo VENDREDI13. Même s’il s’agit d’un produit Marketplace, la garantie d’Apple s’applique dessus et il s’agit de la même version que celle que vous pouvez trouver dans les magasins de la marque à la pomme. Il s’agit de la version avec un boîtier de charge filaire Lightning.

Retrouvez les AirPods 2 à 132 euros sur Cdiscount VENDREDI13

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce que je peux les utiliser avec un appareil d’une autre marque ?

Oui sans problème grâce au bouton de synchronisation Bluetooth sur le dos du boîtier. Cependant, vous ne pourrez pas activer Siri et utiliser les fonctionnalités « intelligentes » des écouteurs (Start & Stop, double tap). Heureusement, les micros fonctionnent sans problème !

Comment m’assurer que ce sont des vrais AirPods 2 ?

Nous avons réalisé un article pour expliquer comment reconnaître une contrefaçon d’AirPods 2 face à des vrais.

J’ai des AirPods 1, est-ce intéressant de passer sur la nouvelle version ?

Non, sauf si votre modèle actuel est en mauvais état.

La nouvelle version des AirPods n’apporte que l’activation de Siri via la commande « Dis Siri », un temps de connexion annoncé plus rapide et une autonomie supérieure en conversation.

