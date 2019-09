Free et Orange bloquent les flux d'Altice, rendant inaccessibles les chaînes BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business. Voici comment continuer à y accéder.

La guéguerre des opérateurs-propriétaires de médias fait rage en France et, sur fond d’accords visiblement impossibles à trouver, des chaînes gratuites disparaissent des bouquets ADSL et fibre. Pour l’utilisateur, en pratique, il n’est plus possible d’accéder aux chaînes Altice (BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business) depuis les box Orange et Free. Le groupe Altice, qui possède SFR, n’est pas complètement démuni pour rester accessible par les clients de ses rivaux dans les télécoms, grâce à l’existence de plusieurs alternatives, mais il ne peut les obliger à diffuser (et à payer pour le faire) le direct de ces chaînes par les box.

Pour contourner ces blocages, plusieurs solutions existent pour les clients Free et Orange.

Brancher la box à la TNT

Orange ou Free ne peuvent pas bloquer la diffusion des chaînes gratuites par la TNT. Dès lors, si vous avez une prise TNT dans votre logement, il vous suffit de raccorder votre décodeur TV à cette prise. L’opération ne devrait prendre que quelques minutes.

Orange propose une page d’aide dédiée au raccord de la box TV à la TNT, quel que soit le modèle de votre box orange.

Free propose également un tutoriel complet : toutes les Freebox disposent d’un tuner TNT.

Côté TNT, vous pouvez également avoir un décodeur TNT sur votre téléviseur ou un boîtier à part pour vous passer entièrement de la box multimédia de votre opérateur.

Passer par Canal+

Canal+ n’étant pas mêlé aux histoires entre Free, Orange et SFR, les chaînes du groupe Altice sont toujours disponibles dans les abonnements Canal. Que vous passiez par l’abonnement via la box Orange ou que vous soyez un client utilisant le service myCanal par les applications dédiées, vous aurez accès aux chaînes TV manquantes sans avoir à passer par la TNT.

Abandonner son décodeur pour un lecteur multimédia

Et si cette coupure était l’occasion idéale pour passer à une solution multimédia bien plus moderne, fluide et polyvalente que les vieilles box de nos opérateurs ? C’est peut-être la solution la plus pérenne pour celles et ceux qui souhaitent s’épargner des soucis et découvrir de nouvelles fonctionnalités multimédias, dans l’écosystème Android ou iOS.

Apple TV 4K : l’Apple TV 4K à 199 € est la référence côté multimédia. Interface léchée, applications nombreuses, magasin complet pour louer ou acheter des films et séries en VOD, puissance sous le capot pour faire tourner des jeux et des applications lourdes… l’Apple TV 4K n’a pas vraiment de défaut. On pourra alors passer par Molotov ou myCanal pour regarder les chaînes Altice.

Amazon Fire TV Stick 4K : Amazon a frappé un grand coup avec son Fire TV Stick 4K vendu à 25 €, qui est une sorte de petite clef HDMI suffisamment puissante pour faire tourner une version maison d’Android TV. Vous pourrez évidemment regarder toutes les chaînes par Molotov ou utiliser une petite manipulation pour installer myCanal, qui n’est pas disponible chez Amazon par défaut.

Google Chromecast Ultra : côté Google, vous ne trouverez rien de mieux qu’un Chromecast pour afficher le contenu des applications de votre smartphone sur votre téléviseur. La version Ultra vendue 70 € propose la 4K. Contrairement aux deux solutions précédentes, vous aurez besoin de votre smartphone dans ce cas.

Les sites des chaînes

Évidemment, Orange et Free ne censurent pas l’accès aux sites web de leur rival. Vous trouverez les diffusions des directs sur votre ordinateur aux adresses ci-dessous.

