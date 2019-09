L'application Zao est devenue l'application mobile gratuite la plus téléchargée en Chine en quelques jours. Comme à chaque fois qu'une application prend de l'ampleur, ses conditions soulèvent des questions sur la vie privée des utilisateurs.

Zao, c’est le nom de la dernière application mobile à la mode. Elle vient de Chine et elle permet d’incruster son visage dans un film, pour s’imaginer en Leonardo DiCaprio par exemple. Ce service qui tente de rendre simple d’accès le deep fake est-il efficace ? Est-ce sans danger de donner accès à ses photos ? Voici ce que l’on sait sur Zao.

L’application est sortie le 30 août selon le Guardian. En seulement quelques jours, elle serait devenue l’application gratuite la plus téléchargée en Chine d’après la société d’analyses App Annie.

Pour le dire vite, elle permet d’insérer son visage sur une séquence cinématographique. Il existe surtout des œuvres chinoises mais on trouve également quelques blockbusters américains : on peut se prendre pour Leonardo DiCaprio ou Marilyn Monroe. Le résultat n’est pas absolument parfait, mais il faut reconnaître qu’il est très réussi. Le visage est bien incrusté et ses mouvements sont fluides. Par rapport à de précédents essais de deepfake simples d’accès, Zao est bien plus réaliste.

Prediction- in the near future Netflix/Amazon studios/Disney+ will produce shows that can star you, the viewer, as the main character (for an added fee). Expect acquisitions of deepfake startups. As quality rises, the viewing experience will feel more natural and seamless. #ZAO https://t.co/l4puUZ0AHn

Ce type de montage pourrait servir, comme l’a remarqué un internaute, à créer des contenus vidéo personnalisables dans le cinéma. Netflix qui a déjà inventé des séries interactives où le spectateur peut influencer les choix des personnages pourrait proposer à ses utilisateurs de voir un film avec leur propre visage à l’intérieur.

Mais si l’application fait parler d’elle, c’est d’abord parce qu’elle soulève des questions plus larges autour de la mauvaise utilisation des deepfake. Récemment, un développeur a créé un site qui permettait de « déshabiller » les femmes grâce à une technologie d’intelligence artificielle. Son projet a été banni de GitHub mais il aurait pu servir à des fins malveillantes, par exemple pour faire du chantage au nude.

Dans le cas de Zao, ces interrogations sont doublées de question autour du respect de la vie privée des utilisatrices et utilisateurs. Pour le moment, l’application est uniquement disponible en chinois et il faut avoir un numéro étranger (les numéros français ne fonctionnent pas) pour s’inscrire. Si toutefois vous avez un numéro canadien, américain, anglais ou que l’application s’ouvre à d’autres pays, vous pourrez vous poser la question.

D’après le média chinois Radii, les conditions d’utilisation de Zao stipulent que les photos que vous soumettez sur l’application pour effectuer le montage seront envoyées sur les serveurs de l’entreprise — ce qui est tout à fait normal, vu que vous demandez de faire un montage avec votre tête. Celle-ci aura le droit « permanent et irrévocable » de réutiliser vos photos.

Cette précision a inquiété des utilisateurs, à tel point que Zao a annoncé samedi sur le réseau social Weibo qu’elle allait modifier ses CGU. Elle devrait à l’avenir limiter l’utilisation des photos. Il sera possible de revenir sur son consentement en effaçant ses photos y compris des serveurs, ce qui n’est pas encore faisable pour le moment.

Le spécialiste du numérique Baptiste Robert (alias Elliot Alderson) a soulevé d’autres points clivants au sujet de Zao dans une série de tweets.

