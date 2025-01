Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Tout comme Samsung avec ses fameux téléviseurs The Frame, TCL lance une gamme baptisée NXTframe. Des téléviseurs à la dalle mate, qui peuvent projeter des œuvres d’art lorsqu’ils ne servent pas à regarder des films.

C’est quoi, cette promotion sur téléviseur de TCL ?

Le téléviseur TCL NXTframe 55 pouces est commercialisé en 2024 au prix de 1 290 €. Il est actuellement proposé durant les soldes au prix de 816 €, grâce à une réduction et le code promo W5JF0225 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ce téléviseur qui peut faire tableau ?

Samsung n’est plus seul dans le marché des téléviseurs élégants qui, détournés de leur fonction première, peuvent projeter des œuvres d’art. Le modèle 55A300W de TCL possède un cadre blanc aux bords très fins, qui imitent l’apparence d’un tableau. Le cadre est magnétique et peut même se changer si vous vous lassez du coloris, ou pour mieux l’harmoniser avec votre coin TV. Le design est réussi et le téléviseur est un bel objet aux finitions quasi irréprochables.

Avant d’être un tableau, le NXTframe embarque une dalle QLED 4K de 55 pouces qui supporte les normes HDR10+ et Dolby Vision et possède un taux de rafraîchissement grimpant à 144 Hz. L’image est précise et détaillée, avec de très bons contrastes et une luminosité élevée. Vous retrouverez deux ports HDMI 2.1 pour brancher vos consoles de salon et jouer en 4K jusqu’à 120 FPS, ainsi que plusieurs fonctions pour limiter les latences et les déchirements d’image. C’est donc une référence idéale pour le cinéma et les jeux vidéo. Niveau audio, le téléviseur est compatible avec le format Dolby Atmos.

TCL NXTFrame // Source : TCL

À ce prix, ce téléviseur de TCL est-il une bonne affaire ?

Un peu plus de 800 € pour un téléviseur qui vient concurrencer Samsung dans la gamme des TV/tableaux, c’est un très bon prix. TCL compte bien devenir une nouvelle référence dans ce marché de niche, et profite d’une collaboration avec le London National Museum. Vous retrouverez près de 400 images à projeter sur le téléviseur. L’effet papier de la dalle est du plus bel effet, et vous pourrez afficher une œuvre ou plusieurs à la suite, à la manière d’un diaporama. Notez que lorsque le téléviseur est éteint, des œuvres d’art continuent d’être affichées.

Le NXTframe offre aussi plus de 100 000 œuvres d’art générées par IA, pour celles et ceux qui n’ont pas peur d’être hantés par les fantômes des plus grandes peintres et des grands maîtres. Niveau OS, TCL passe par Google TV pour proposer des menus fluides et ergonomiques. La recherche de contenus sur les plateformes de SVOD est simple et peut se faire à la voix.

