Huawei présentera le Mate 30, son futur téléphone haut de gamme, le 19 septembre 2019, à Munich. Il sera privé des services de Google.

Successeur de l’excellent Mate 20, le Mate 30 ne verra pas l’IFA 2019 — salon berlinois qui ouvrira ses portes cette semaine, où Numerama sera présent. Huawei a confirmé dans un tweet publié le 1er septembre 2019 que son prochain téléphone fer de lance sera présenté le 19 septembre, à l’occasion d’une conférence organisée à Munich. Soit un peu plus d’une semaine après les futurs iPhone.

Le Mate 30 devrait être accompagné du Mate 30 Pro, une variante encore plus haut de gamme et pourvu de fonctionnalités supplémentaires. L’an dernier, le Mate 20 Pro avait par exemple introduit la charge sans fil inversée et le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Pour ce nouveau modèle, Huawei explique devoir « repenser les possibilités ». Sans doute parce qu’il sera privé des services de Google en raison d’une interdiction décidée par le gouvernement américain…

Did you get it right ? The countdown to #HuaweiMate30 starts now !

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live : https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019