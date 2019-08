Microsoft tiendra une conférence centrée sur sa gamme Surface le 2 octobre prochain, à New York.

Les observateurs du marché de la tech peuvent inscrire une nouvelle date dans leur agenda. En attendant l’officialisation des conférences Apple et Google, Microsoft a annoncé l’organisation d’un événement Surface le 2 octobre prochain — à New York. Il y dévoilera les dernières nouveautés de sa gamme d’ordinateurs et de tablettes.

Parmi les évolutions attendues sur les produits déjà commercialisés (Surface Pro, Surface Laptop…) la firme de Redmond pourrait conclure l’année 2019 avec sa Surface pliable. La tablette, équipée de deux écrans, a fait l’objet de plusieurs rumeurs ces derniers mois.

La Surface pliable annoncée en octobre ?

Dans un article datant du 27 août 2019, The Verge cite des sources qui tablent sur un lancement de cette Surface en 2020. Une annonce en octobre serait donc plausible, même si Microsoft devait l’accompagner d’une présentation de Windows Lite — un dérivé allégé et flexible de Windows 10. La Surface à double écran tournerait sous ce système d’exploitation et pourrait même accepter des applications Android.

Le 3 juin 2019, The Verge expliquait que cette Surface pliable, nom de code Centaurus, avait été présentée en interne. Cela préfigure un produit prêt à être montré au public, éventuellement avec un simple teasing. Fin 2018, Samsung n’avait pas hésité à arborer un prototype de son smartphone pliable. Aujourd’hui, il n’est toujours pas commercialisé.

Les férus de Microsoft peuvent espérer un rafraîchissement des Surface Pro, Surface Laptop et Surface Book. Une deuxième génération pour la Surface Go est envisageable, tout comme des accessoires. L’an dernier, Microsoft avait par exemple dévoilé son casque sans fil. Pourquoi pas des écouteurs façon AirPods en 2019 ?