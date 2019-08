Avis aux joueurs : Cdiscount propose aujourd'hui un PC Portable Asus RoG avec un écran 144 Hz, un core i7 hexacœur et un GTX 1070 à 1299 euros, soit 500 euros de moins que d'habitude.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Si vous cherchez un PC portable pour jouer dans de bonnes conditions, Cdiscount propose aujourd’hui le Asus RoG SCAR2-GL504GS-ES060T [numéro incompréhensible et pas du tout vendeur] 15,6 pouces avec un Core i7 et une GTX 1070 pour 1299 euros contre 1799 euros.

C’est un laptop gaming, donc ce n’est pas franchement joli, pas franchement fin, pas franchement léger et tout plein de couleurs, mais la fiche technique du Asus RoG SCAR2-GL504GS-ES060T (kamoulox) est franchement intéressante au regard du prix demandé.

Cela commence par écran Full HD 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms selon le constructeur. Cela ne servira pas à grand-chose sur Hearthstone, mais les amateurs de CS : GO et d’autres jeux rapides dans le genre savent que le 144 Hz est un vrai bonheur et que ça peut même offrir un avantage par moment.

Pour délivrer autant d’images par seconde, il faut que le reste de la configuration suive. C’est le cas. Avec un Core i7 (8e génération) 6 cœurs / 12 threads à 2,2 GHz, 8 Go de RAM et surtout une Nvidia GeForce GTX 1070, la machine atteindra les 144 ips sur bon nombre de jeux esport, dont CS : GO, League Of Legends, ou Fortnite et Overwatch (avec quelques concessions graphiques sur ces deux derniers jeux).

On appréciera également le combo SSD 256 Go (pour le démarrage et quelques jeux) + HDD de 1 To pour les médias divers et les jeux où les chargements plus longs vous dérangent moins. L’ensemble est donc techniquement bien doté, en revanche il pèse tout de même 2,4 kg : on est plus dans le domaine du transportable que du portable.

Pourquoi aime-t-on ce Asus au nom absurde ?

L’écran 15 pouces 144 Hz

Une configuration solide pour le jeu

Un rapport performances/prix intéressant

Aujourd’hui, et aujourd’hui seulement le Asus RoG SCAR-machin-chose est disponible à 1299 euros au lieu de 1799 euros et dans la limite des stocks disponibles.