En raison d'une batterie défaillante, certains MacBook Pro ont été bannis de certains avions par l'autorité américaine.

La Federal Aviation Administration a certains modèles de MacBook Pro dans le viseur. Comme annoncé le 14 août 2019 dans les colonnes de Reuters, l’agence gouvernementale chargée des réglementations en matière d’aviation civile a décidé de bannir des avions les ordinateurs concernés par un rappel. En cause ? Une batterie susceptible de surchauffer — et d’exploser.

#RECALL ALERT : The #FAA reminds passengers that recalled #batteries do not fly. Avoid carrying #recalled batteries when flying until repaired/replaced per manufacturer instructions. Learn how to #PackSafe at https://t.co/OzSsV8ar7m. @USCPSC recall ➡️https://t.co/rKTiTdv4lj https://t.co/kqLCRedilp

— The FAA (@FAANews) July 10, 2019