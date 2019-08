Tesla annonce une mise à jour du « Dog Mode », qui permet de laisser un animal à bord d'un de ses véhicules. L'option pouvait ne pas fonctionner dans certaines circonstances.

Le « Dog Mode » des voitures Tesla, c’est bien. Mais un « Dog Mode » qui fonctionne en toutes circonstances, c’est mieux. Or il s’avère que la fonctionnalité que le constructeur automobile a dévoilée en début d’année n’est pas toujours opérationnelle. Dans un cas de figure particulier, la climatisation n’est pas maintenue quand le conducteur quitte son véhicule.

La bonne nouvelle, c’est que l’alerte donnée par un internaute sur Twitter le 1er août a été entendue par Elon Musk, le fondateur de Tesla. Il a laissé entendre qu’un correctif est en cours pour que la ventilation se poursuive, même quand il y a eu une modification manuelle de la vitesse de rotation des ventilateurs — seule une gestion automatique des ventilateurs était acceptée avec le « Dog Mode », ce qui n’était pas précisé de prime abord.

@elonmusk @Tesla warning about dog mode…

It's hot as all hell in Seattle. Today I used dog mode and luckily I kept the app open, to my horror the car was 85 degrees and climbing !

Dog mode only works if in auto, if you manually set the fan and leave the AC turns off.

— Rahul Sood 🦄 (@rahulsood) July 31, 2019