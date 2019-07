Oppo lève le voile sur un nouveau type d'écran surnommé « Waterfall ». La marque chinoise affirme que cela lui permet d'atteindre « de nouveaux sommets » en matière de smartphones sans bordure.

S’il y a bien quelque-chose qu’on ne peut pas retirer à Oppo, c’est son goût de l’exploration en matière de design — et de la mise en scène de celle-ci. Rien qu’en 2019, l’entreprise chinoise a fait parler d’elle avec sa caméra selfie cachée sous l’écran, son smartphone pliable avec l’écran tourné vers l’extérieur et une caméra surgissante logée l’appareil pour éviter d’avoir à prévoir une encoche sur l’écran.

Taking borderless smartphone innovation to new heights, we're thrilled to give you a first look at 'Waterfall Screen' technology. 🤯

What do you think the screen-to-body ratio is on this prototype ? 😏 pic.twitter.com/99AQKh9ZgH

— OPPO (@oppo) July 29, 2019