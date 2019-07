Un grand fan d'Apple s'est amusé à compiler des archives de vidéos et images promotionnelles dans un Google Drive.

C’est une véritable plongée dans l’histoire que nous propose Sam Henri Gold, jeune designer visiblement très fan de Apple. Durant son temps libre, il s’amuse à rassembler les outils promotionnels créés par la firme de Cupertino (majoritairement des publicités diffusées à la télévision). Il a décidé d’ouvrir son riche Google Drive en date du 21 juin 2019 — au risque qu’il soit fermé pour des raisons évidentes de droits.

L’intéressé a commencé son travail de fouilles après la fin des mises à jour de la chaîne YouTube Every Apple Video (dont la dernière vidéo date de 2015). Pour compiler toutes ces données, il a utilisé d’autres chaînes YouTube (dont celle d’Apple) ainsi que des serveurs FTP. Il a rendu son Drive public à tout le monde pour s’assurer que tout soit exact niveau dates, en plus de la volonté de partager.

I've decided to open up my Apple video archive via Google Drive as a sorta test flight to make sure all the dates are accurate and to ensure I haven't missed anything, check it out and enjoy ! Feedback encouraged :) https://t.co/B2U7KlzZ9n pic.twitter.com/G1iLMmFHJN — Sam Henri Gold (@samhenrigold) June 21, 2019

Plongée dans l’histoire

Sam Henri Gold a parfaitement organisé ses archives. Il a rangé les vidéos selon leur décennie (plus on avance dans le temps, plus il y en a). Certaines vous rappellerons des souvenirs, d’autres vous permettront de voir l’évolution du message marketing de l’une des entreprises tech les plus fascinantes de ces dernières années. Il y a même des extraits de conférences pour celles et ceux qui aimeraient (re)vivre l’annonce de certains produits phares (iPhone, iPad…). En somme, il y a de quoi perdre quelques heures à arpenter ce mini musée.

On rappellera que, de son côté, Apple commercialise un magnifique recueil baptisé Designed by Apple in California et compilant 450 photographies de produits et de procédés de fabrication. Le prix ? 199 ou 299 euros selon la taille. Au moins, les archives de Sam Henri Gold sont gratuites.