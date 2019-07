Sur Kickstarter, il est possible de participer au financement d'un baladeur cassette (!) compatible Bluetooth (!!).

Si jamais vous cherchiez l’objet idéal à associer à vos AirPods ou aux futurs écouteurs sans fil prometteurs de Sony, alors on l’a trouvé. Sur Kickstarter, NINM Lab propose un projet qui associe le vieux au neuf. Il prend la forme d’un baladeur baptisé It’s OK et qui se définit comme « le premier lecteur de cassettes compatible Bluetooth 5.0 ».

La campagne a déjà atteint son objectif de financement (près de 20 000 euros récoltés à l’heure où nous écrivons ces lignes). Une preuve qu’il y a un marché pour ce produit qui, a priori, n’a rien pour plaire. Comptez 79 euros pour recevoir ce baladeur d’un autre âge (livraison prévue pour décembre 2019).

Un micro pour enregistrer des messages

Le It’s OK est quand même pourvu d’un port jack pour celle et ceux qui veulent une vraie expérience old-school. Sinon, on pourra relier des écouteurs, un casque ou une enceinte sans fil au baladeur (NINM évoque un mode open space si on veut que les autres profitent de nos morceaux de musique). On vous conseillera quand même l’achat d’un produit équipé d’une réduction de bruit active pour ne pas entendre le rembobinage.

Côté design, l’entreprise située à Hong Kong a opté pour des couleurs qui se voient (le rose bonbon notamment), sachant que le couvercle du compartiment où vient se loger la cassette est transparent (bienvenue dans les années 90). Et comme c’est un produit pour les romantiques, NINM a ajouté un microphone pour enregistrer des messages personnalisés sur une cassette vierge (jusqu’à 60 minutes). Cette fonctionnalité est vendue comme suit : puisque le temps d’enregistrement est limité (contrairement au dictaphone d’un smartphone), il faudra bien choisir ses mots et ses phrases. La définition du romantisme ? Peut-être.

Crédit photo de la une : Kickstarter