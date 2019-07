Sony a levé le voile sur les WF-1000XM3, des écouteurs qui reprennent les qualités du casque WH-1000XM3.

Plébiscité pour son casque WH-1000XM3, Sony compte réitérer l’exploit avec des écouteurs sans fil — d’aucuns diraient… des AirPods. Voici donc venir les WF-1000XM3, présentés dans un communiqué publié le 5 juillet 2019. La quasi similitude entre les noms laisse peu de place aux doutes : pour Sony, l’idée est bien de reprendre les qualités de son casque à réduction de bruit active pour les offrir à une solution encore plus nomade.

À tel point que la firme nippone n’a pas peur de promettre « la meilleure réduction de bruit du marché » grâce à l’emploi d’un double capteur associé à un processeur évolué. Dans les faits, deux microphones installés à l’intérieur et à l’extérieur de chaque oreillette sont chargés d’immerger l’utilisateur dans une bulle de silence pour qu’il profite au mieux de sa musique. Pour prouver l’efficacité de sa technologie, Sony cite un exemple périlleux dans sa description : une cabine d’avion.

Vraiment sans fil

Outre cette réduction de bruit très performante sur le WH-1000XM3, les WF-1000XM3 reprennent le principe des AirPods. En résumé, ils sont des écouteurs vraiment sans fil qui se rangent/rechargent dans une boîte et se connectent à votre téléphone via Bluetooth. Sur ce point, Sony n’est pas tombé dans le piège : ses deux oreillettes se connectent en même temps afin d’assurer une transmission idéale (il y a des décrochages quand un seul écouteur relié à la source est chargé de transmettre à l’autre).

Du côté de l’autonomie, Sony table sur 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée. La boîte permettrait de faire le plein trois fois, soit une autonomie totale de 24 heures. Sans la réduction de bruit, on peut grimper jusqu’à 32 heures. Les WF-1000XM3 sont d’ores et déjà commercialisés au prix de 250 euros (on rappelle que les AirPods, moins chers, sont dépourvus d’une réduction de bruit active). Ils sont fournis avec quatre tailles d’embouts hybrides et trois tailles d’embouts en mousse triple confort.

