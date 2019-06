Un programme de rappel a été lancé par Xiaomi concernant son Mi Electric Scooter (M365). Il est possible de vérifier facilement si votre appareil est concerné.

Xiaomi a annoncé un programme de rappel « pour des raisons de sécurité et à titre de précaution » concernant ses trottinettes électriques les plus populaires, les Mi Electric Scooters (modèle M365), a annoncé l’entreprise dans un communiqué de presse le 7 juin 2019. Le programme débutera le 1er juillet 2019.

Le problème concernerait environ 10 000 modèles produits entre le 27 octobre 2018 et le 5 décembre 2018. Xiaomi a détaillé les pays concernés par ce rappel. Si la France n’est pas mentionnée, de nombreux pays européens le sont, en plus de 169 modèles classés comme « non identifiés », dont on ne connaît donc pas le pays d’origine.

Il s’agit d’un souci au niveau du système de pliage. « Une vis du système de pliage de la trottinette présente un risque de desserrage pouvant entraîner la séparation du châssis et du tube de direction pendant le roulage », explique l’entreprise chinoise.

Comment savoir si votre Electric Mi Scooter est concernée

Comment vérifier si votre modèle est concerné par ce rappel ? C’est simple :

Procurez-vous le numéro de série de votre trottinette électrique (il est situé au-dessous du châssis, sous le repose-pied),

Cliquez sur ce lien (il est en anglais),

Entrez le numéro de série de votre appareil,

Cliquez sur « VERIFY ».

Un message s’affichera ensuite au-dessous de la case. Si votre trottinette n’est pas concernée, il y aura écrit que le numéro de série ne fait pas partie des lots concernés par le rappel.

Si votre trottinette électrique est concernée, alors vous recevrez dans les 72 heures un mail avec des précisions sur la réparation gratuite. « En attendant de pouvoir déterminer si un Mi Electric Scooter est concerné par ce programme, Xiaomi encourage les propriétaires en possession de ce produit, d’arrêter toute utilisation », précise le fabricant.

Aucune trottinette modifiée ne sera acceptée dans le programme de réparation. Xiaomi a aussi ajouté qu’aucune trottinette vendue par un tiers ne sera acceptée — contactée par Numerama sur ce point, l’entreprise n’a pas encore précisé si cela signifiait que ces appareils n’étaient pas touchés par le problème, ou s’ils ne seraient simplement pas éligibles à la réparation gratuite.